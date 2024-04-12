第77屆坎城影展陣容超華麗 艾瑪史東、彭于晏將亮相

艾瑪史東與「可憐的東西」、「真寵」導演尤格藍西莫再度合作奇情電影「憐憫的種類」。(取材自X平台)

第77屆坎城影展 公布片單，競賽片、一種注目單元皆有眾多強片入圍 ，包括「教父」導演法蘭西斯柯波拉(Francis Coppola)自從以「現代啟示錄」(Apocalypse Now)拿下坎城金棕櫚獎之後，再度回歸坎城的科幻史詩「大都會 」(Megalopolis)。導演尤格藍西莫(Yorgos Lanthimos)、艾瑪史東(Emma Stone)自從獲獎無數的「真寵」(The Favourite)、「可憐的東西」(Poor Things)之後三度封后，推出奇情新片「憐憫的種類」(Kinds of Kindness)也同樣入圍。中國導演賈樟柯與愛妻趙濤再度合作新片「風流一代」，是本屆華語片唯一入圍代表。

在非競賽項目部分，「老炮兒」導演管虎執導，集合影帝黃渤、男神彭于晏一同演出最新劇情片「狗陣」入選一種注目單元；「智齒」、「命案」導演鄭保瑞執導新片「九龍城寨之圍城」改編自同名香港漫畫，找來古天樂、洪金寶、任賢齊、劉俊謙等大明星共同演出，入選午夜放映單元；陳可辛執導，章子怡主演新片「醬園弄」則入選非競賽放映。

彭于晏主演「狗陣」入選坎城一種注目單元。(取材自X平台)

此外，包括安雅泰勒喬伊(Anya Taylor-Joy)、「雷神」克里斯漢斯沃(Chris Hemsworth)主演的「芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章」(Furiosa: A Mad Max Saga)都入選非競賽放映單元；凱特布蘭琪(Cate Blanchett)新片「謠言」(Rumours)以及凱文科斯納(Kevin Costner)自導自演西部史詩「地平線」(Horizon)都將在坎城首映。