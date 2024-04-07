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艾拉費雪宣布離婚 影帝老公被爆逼女演員跳脫衣舞

記者蘇詠智／即時報導
艾拉費雪（右）在沙夏貝倫柯恩捲入性醜聞後幾天之內，決定要分手。（路透資料照片）
艾拉費雪（右）在沙夏貝倫柯恩捲入性醜聞後幾天之內，決定要分手。（路透資料照片）

近日在「歌喉讚」（Pitch Perfect），系列扮演「胖艾美」而知名的澳洲女星瑞貝威爾森（Rebel Wilson)﻿，傳將要上市的回憶錄中指控金球獎影帝沙夏貝倫柯恩（Sacha Baron Cohen）在合演「特務大臨演」（Norman "Nobby" Grimsby）過程中不但想逼迫她脫光，又要她在對手戲中打他的臀部、做一些性愛的動作，讓她不堪其擾，只得硬著頭皮設法打發他。當時雖然忍了下來，卻不打算忍一輩子，因此在書裡抖出他的真面目。

沙夏貝倫柯恩對於瑞貝威爾森的控訴，自然矢口否認，表示沒有這些行為，可是風波似乎未能平息，新聞熱了沒兩天，竟然就傳出和他在一起20年、結婚也超過14年的女星艾拉費雪（Isla Lang Fisher）決定跟他分開，一方面是因為他的行徑讓她太難堪、不想忍耐，再者也是趕快擺脫掉只會帶來負面效應的沙夏，免得自己的名聲和演藝圈行情被拖垮。

歐美媒體也報導，瑞貝威爾森的控訴，有如催化劑一般加速艾拉做出離開沙夏的打算，他們感情在去年已經起變化，瑞貝不過是推了艾拉一把。

瑞貝威爾森表示在合約上有「不得裸體」的規定，沙夏卻要求她跳脫衣舞，完全不管合約上怎麼寫，之後又要她把手指插進他肛門。沙夏雖然否認，卻很快傳出婚姻破裂，難以消除外界對他說法的疑慮，瑞貝威爾森也稱自己公開指控沙夏之後，好幾位也吃過他的虧的女性主動過來聯絡，決定當她的後盾，到時候一些隱藏多時的醜陋真相就會大公開。

過去長得甜美、亮麗的艾拉，常在電影裡演出瘋癲、搞笑的角色，而不太走較為傳統的美女路線，和演出喜劇為主的沙夏，看起來不是特別相配，戲路上卻很搭，想不到在一起20年、也生了3個小孩後，因沙夏的劣行被揭發，彼此的感情也撐不下去。如果連20年的情分加上一起養育3個孩子都能夠因為性醜聞被切斷，只是結束才幾年的婚姻，似乎也沒有那麼難。

瑞貝威爾森（中間左）控訴沙夏貝倫柯恩在拍攝「特務大臨演」一直想逼她脫光。（取材自...
瑞貝威爾森（中間左）控訴沙夏貝倫柯恩在拍攝「特務大臨演」一直想逼她脫光。（取材自IMDb）
瑞貝威爾森出回憶錄，掀起新一波演藝圈的性醜聞風暴。（路透資料照片）
瑞貝威爾森出回憶錄，掀起新一波演藝圈的性醜聞風暴。（路透資料照片）

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