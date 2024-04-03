嫌球星男友黏太緊 泰勒絲戀情又傳出危機？

泰勒絲(左)與崔維斯凱爾西的戀情被傳有問題。(取材自Ｘ平台)

樂壇女王泰勒絲 (Taylor Swift)「時代」巡迴演唱會將在今年前進歐洲，工作檔期超滿，哪怕她與美式足球 堪薩斯城酋長隊的邊鋒崔維斯凱爾西(Travis Kelce)還在熱戀中。不過，根據八卦刊物「Globe」報導，這段被粉絲視為「高中運動金童與校園女王之戀現實版」的戀情，已經出現危機，因為崔維斯黏泰勒絲太緊，讓女方開始喘不過氣。

泰勒絲與崔維斯凱爾西去年秋天陷入熱戀，不只她常去球場為他加油打氣，他也會在比賽空檔去看她的演唱會、順便享受甜蜜時光，就算她離開美國到阿根廷、新加坡 開唱，他照樣追過去，在公眾眼前大秀恩愛。

然而「Globe」卻稱崔維斯讓泰勒絲感到壓力，雪上加霜的是，他的示愛雖然直接，卻被她覺得太俗，有些尷尬，因此不見得那麼樂意他一直跟著。

但崔維斯正樂得享受身為當紅名人的特權，出入各個場合都會被視為貴賓、得到不一樣的禮遇，他根本沒辦法捨棄，腦筋動得快的影視業者，也很想為他和家人開一個真人秀，把他們捧成「下一個卡戴珊家族」，如此一來，他和泰勒絲的戀愛細節就更會攤在陽光下，恐怕讓泰勒絲加倍倒胃。