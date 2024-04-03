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美國人覺得要存多少才能舒適退休？ 期望和現實有差距

嫌球星男友黏太緊 泰勒絲戀情又傳出危機？

記者蘇詠智╱綜合報導
泰勒絲(左)與崔維斯凱爾西的戀情被傳有問題。(取材自Ｘ平台)
泰勒絲(左)與崔維斯凱爾西的戀情被傳有問題。(取材自Ｘ平台)

樂壇女王泰勒絲(Taylor Swift)「時代」巡迴演唱會將在今年前進歐洲，工作檔期超滿，哪怕她與美式足球堪薩斯城酋長隊的邊鋒崔維斯凱爾西(Travis Kelce)還在熱戀中。不過，根據八卦刊物「Globe」報導，這段被粉絲視為「高中運動金童與校園女王之戀現實版」的戀情，已經出現危機，因為崔維斯黏泰勒絲太緊，讓女方開始喘不過氣。

泰勒絲與崔維斯凱爾西去年秋天陷入熱戀，不只她常去球場為他加油打氣，他也會在比賽空檔去看她的演唱會、順便享受甜蜜時光，就算她離開美國到阿根廷、新加坡開唱，他照樣追過去，在公眾眼前大秀恩愛。

然而「Globe」卻稱崔維斯讓泰勒絲感到壓力，雪上加霜的是，他的示愛雖然直接，卻被她覺得太俗，有些尷尬，因此不見得那麼樂意他一直跟著。

但崔維斯正樂得享受身為當紅名人的特權，出入各個場合都會被視為貴賓、得到不一樣的禮遇，他根本沒辦法捨棄，腦筋動得快的影視業者，也很想為他和家人開一個真人秀，把他們捧成「下一個卡戴珊家族」，如此一來，他和泰勒絲的戀愛細節就更會攤在陽光下，恐怕讓泰勒絲加倍倒胃。

儘管崔維斯還沒有公開透露到底泰勒絲的哪一場歐洲演唱會他會過去看，「Globe」諷刺他「八成都已經把行李打包好了」，這麼黏的男友，就看泰勒絲要如何應付了。

泰勒絲的事業一帆風順，感情生活卻有危機？(路透資料照片)
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泰勒絲 新加坡 足球

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