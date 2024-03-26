「蟻人4」被砍？ 保羅路德保守回應

保羅路德主演「蟻人」系列，助他成為一線的喜劇動作明星。（取材自IMDb）

保羅路德（Paul Rudd）主演「蟻人」（Ant-Man）系列獲得注目，更在眾多漫威 英雄裡面小兵立大功，無奈去年初「蟻人3」上映時票房不如預期，先前有謠言傳出，因為漫威項目過多，高層將會砍掉「蟻人4」、「永恆族 2」（Eternals）、「驚奇隊長3」（Captain Marvel）等項目，全因為沒有賺錢，評價也沒有想像中好，近期保羅路德宣傳新片「魔鬼剋星：冰天凍地」（Ghostbusters: Frozen Empire），則坦率回應他不知情，外傳他也確實還沒收到任何回歸的通知。

根據「好萊塢報導者」指出，保羅路德被問到「蟻人」史考特朗恩（Scott Lang）的下一步計畫，他僅單純表示：「我不知道，我不知道，是的，這不是我能回答的問題，你必須去找凱文費吉（Kevin Feige）還有其他人」，相較於先前總是樂觀表示很樂意再度扮演，這回卻顯得相當保守，讓人好奇保羅路德是否會再演出「蟻人」。

不過「復仇者聯盟 5」（The Avengers）開拍在即，外界認為元老級的超級英雄「蟻人」自然仍不會缺席，也頗看好他到時能夠再度出現。

保羅路德曾在2021年獲「時人（People）票選「最性感男性」，他的人生哲學是，笑話可以解決很多問題、不論生活有多困難，別忘記保持微笑。他早在2001年就決定主攻搞笑市場，往後十幾年都被定位成喜劇演員。