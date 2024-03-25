「小丑2」傳上演卡拉OK歌舞劇 女神卡卡表現超級搶眼

女神卡卡（左）與瓦昆菲尼克斯在「小丑2」不只比演技，也要拚歌藝。(取材自IMDb)

曾經在全球各地叫好叫座的「小丑」(Joker)，第2集將於10月上映，加入了由女神卡卡 (Lady Gaga )扮演的小丑女，更受到觀眾的期待。外界之前只知道這部續集的成本從首集的6000萬元直飆到逼近2億元，都不是很清楚內容到底如何。重量級娛樂刊物「綜藝報」揭露，有內部人士表示，「小丑」第二集絕大多部分都會是「卡拉OK歌舞劇」，類似「紅磨坊」(Moulin Rouge!)或是「媽媽咪呀！」(Mamma Mia)片中的歌曲有很多是觀眾早就耳熟能詳，但會重新編排將它們串在一起演出，至於有多少原創新曲，現在還是個謎。

歌舞片在歐美始終有固定的粉絲，前陣子於全世界賣破6億元的「旺卡」(Wonka)，也是一部歌舞片。而「卡拉OK歌舞劇」指的是大量使用原本就存在的知名舊曲、重新套進情節之中的新戲，歌曲雖然並非為戲而做，卻需要編導用巧思把他們嵌進符何劇中角色心境的位置。過去像是以ABBA歌曲為主的「媽媽咪呀！」系列，或是「紅磨坊」都是這樣的形式，但套用在漫畫改編題材上，「小丑2」應是近年來難得一見。

據稱有人透露，女神卡卡表現超級搶眼，讓瓦昆菲尼克斯(Joaquin Phoenix)都招架不住。綜藝報稱，片中會出現至少15首觀眾極熟悉的名曲，應該會讓歌舞片迷興奮不已。