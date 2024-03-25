官司還沒完… 長女傳將離開安琪莉娜裘莉 投奔爸爸布萊德彼特

喜蘿（左）傳想要離開媽媽安琪莉娜裘莉(中)搬去跟爸爸住。（路透資料照片）

布萊德彼特 (Brad Pitt)與安琪莉娜裘莉 (Angelina Jolie)婚變快滿八年、還在打官司，即將來到新的關鍵時刻：兩人的親生長女喜蘿(Shiloh)要在5月下旬滿18歲、正式成年，此後就可以按照自己的心意過生活。根據報導明星與名流緋聞的「Star」雜誌，喜蘿決定過去跟爸爸小布 一起住，雖然讓亟欲重建親子關係的小布欣喜若狂，卻讓一直在他和孩子們之間作梗的裘莉憤怒不已，無奈女兒成年自己也不便再繼續操控她的人生，只有嚥下這口氣。

布裘婚變鬧了快滿八年，目前三個養子女都已經成年，剩下三個親生子女也將在兩年內都成為大人，此後一切可按自己心意作主。「Star」稱，喜蘿始終和父親的關係沒很差，就算媽媽再怎麼影響都改變不了，因此看她還在糾結要報復，就覺得很反感，5月下旬一滿18歲後就要搬到父親家，離開她並不很喜歡、充滿負面情緒的環境。

安琪莉娜裘莉對親生長女想要投奔撕破臉的昔日伴侶，再生氣也無可奈何。（路透資料照片）

經過這幾年，裘莉已經成功讓養子女們都與小布公開決裂，就連看似過去頗受小布疼愛、宛如親生女兒的養女莎哈拉(Zahara)，也在大學姊妹會活動的自我介紹上拿掉「彼特」的父姓。只可惜，和小布親生的子女們，都還和爸爸繼續碰面，也沒有徹底翻臉。