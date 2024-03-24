觀影說劇／她夢想躋身上流 就靠「媛夢棕櫚灘」

克莉絲汀薇格在影集「媛夢棕櫚灘」扮演一名不惜一切代價，只想擠進上流社會的名媛。(歐新社)

「喜劇女王」克莉絲汀薇格(Kristen Wiig)曾主演「魔鬼剋星」(Ghostbusters)、「神力女超人1984」(Wonder Woman 1984)，近期帶來喜劇影集「媛夢棕櫚灘」(Palm Royale)，扮演不惜一切代價、只想擠進頂級俱樂部「棕櫚灘」的名媛。

克莉絲汀笑稱自己其實是一個宅女，「之前疫情 爆發，我都待在家裡陪我那對雙胞胎，最大的消遣就是看實境秀節目『家庭主婦』(The Real Housewives)。」

克莉絲汀說自己的生活除了工作之外，就是與同為喜劇演員的老公阿維羅斯曼(Avi Rothman)一起照顧小孩，「陪伴家人才是我人生最快樂的事」。

但她直言「媛夢棕櫚灘」的故事非常棒，「製片蘿拉鄧(Laura Dern)將劇本拿給我，我翻了幾頁就說我一定要演」，而且完全不在意片酬，只因為她一開始當演員就不是為了賺錢，「我想要體驗這世界上與我現今完全不同的生活，這真的太棒了」。

「媛夢棕櫚灘」故事背景在1969年，風格嘲諷、戲謔卻隱含許多政治、社會議題，讓她直呼超厲害，「喜劇可以用無傷大雅的方式，去觸碰各種敏感議題，乍看之下有點輕浮，其實也可以很尖銳」。

克莉絲汀這次所飾演的角色「麥欣」，是個個性善良，但渴望融入棕櫚灘俱樂部，有時甚至會因為個性太過自私而傷害到其他人，「她有時會很煩，在意自己有沒有被邀請到派對，但這一切是為了想要融入他人」。

「媛夢棕櫚灘」已於Apple TV+ 全球上線。