「豹女」克莉絲汀化身華麗上流名媛 自嘲較想當喜劇宅女

克莉絲汀薇格在「媛夢棕櫚灘」再度展現喜劇魅力。（圖／Apple TV+提供）

克莉絲汀薇格曾因為主持「週末夜現場」走紅，更因為主演女版「魔鬼剋星」、「伴娘我最大」以及「神力女超人1984」的反派「豹女」聲名大噪，近期帶來主演喜劇影集「媛夢棕櫚灘」，扮演不惜一切代價，只想要擠進棕櫚灘最頂級俱樂部的名媛，但她笑稱自己只是一個宅女，「之前疫情 爆發，我都待在家裡陪我那對雙胞胎，我最大的消遣就是看實播秀『家庭主婦』。」

克莉絲汀雖笑說自己的生活除了工作之外，就是與同為喜劇演員的老公阿維羅斯曼一起照顧小孩，「陪伴家人才是我人生最快樂的事」，但她直言「媛夢棕櫚灘」的故事非常棒，「製片蘿拉鄧將劇本拿給我，我翻了幾頁就說我一定要演」，並說從一開始當演員就不是全然為了賺錢，「我想要挖掘這世界上完全不同的角色性格，還可以深入進入她們的世界，真是太棒了」。

這次主演「媛夢棕櫚灘」，故事背景放置在1969年，這讓她直呼是一部非常特別的喜劇，「我覺得喜劇可以用無傷大雅的方式，去觸碰各種政治、社會議題，乍看之下有點輕浮，其實也可以很尖銳」，而這次所飾演的角色「麥欣」，雖然個性善良，但渴望融入棕櫚灘俱樂部，有時甚至會因為個性太過自私而傷害到其他人，「她有時會很煩，在意自己有沒有被邀請到派對，但這一切是為了想要融入他人，我認為大家會很認同這個角色」。