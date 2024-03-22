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衣著光鮮白人女行竊小商品 華裔店主TikTok公開影像

「最辣小三」斷開渣夫 裸身曬離婚戒指床照

編輯蔡欣妤／綜合報導
艾蜜莉瑞特考斯基曬出「離婚戒指」。（取材自Instagram）
艾蜜莉瑞特考斯基曬出「離婚戒指」。（取材自Instagram）

曾在電影「控制」中與班艾佛列克（Ben Affleck）偷情的女星艾蜜莉瑞特考斯基（Emily Ratajkowski），因火辣身材而獲網友封為「最辣小三」。她在2018年與製作人Sebastian Bear-McClard結婚後育有一子，不過她頻頻抓包對方婚內偷吃，憤而在2022年結束婚姻。行事作風一向大膽的她日前在個人Instagram曬出「離婚戒指」自拍，不過艾蜜莉似乎裸體入鏡，讓一票網友瞬間歪樓。

女星艾蜜莉瑞特考斯基日前曬出自己的「離婚戒指」，當時這款訂婚戒指是她與前夫一起設計，如今恢單的她請珠寶設計師ALISON LOU重新製作戒指並賦予新意義，她表示「這戒指代表了我個人的進化，我認為一個女人不應該因為失去一個男人而被剝奪鑽石」。

艾蜜莉在接受VOGUE專訪時也透露更多關於「離婚戒指」的想法，她認為：「這枚戒指對我來說是象徵性的，是我的生活再次成為我自己的象徵或證據。我感覺到了一種力量，這幾年太瘋狂了，終於我感到內心平靜，對我和我兒子的生活未來感到平靜 。不知怎麼的，這戒指提醒我，我可以用我從未想像過的方式讓自己快樂」。

班艾佛列克

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