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席琳狄翁不畏罕病 發文期待重返舞台

娛樂新聞組／綜合報導
罹患僵硬人症候群的加拿大女歌手席琳狄翁在社群平台Instagram發文表示，她期待重返舞台。（路透資料照片）
罹患僵硬人症候群的加拿大女歌手席琳狄翁在社群平台Instagram發文表示，她期待重返舞台。（路透資料照片）

罹患僵硬人症候群的加拿大女歌手席琳狄翁（Celine Dion）近日在社群平台Instagram發文表示，她期待重返舞台。

中央社引述法新社報導，55歲的席琳狄翁2022年12月首次透露她診斷出僵硬人症候群（Stiff Person Syndrome），這種疾病會導致軀幹、肢體肌肉僵硬。

席琳狄翁日前在「國際僵硬人症候群關懷日」（International SPS Awareness Day）發文寫道：「試圖克服這種自體免疫疾病是我一生中最艱難的經歷之一，但我仍然決心有一天能重返舞台，並盡可能過上正常的生活。」

「我想向世界各地所有受到僵硬人症候群影響的人表示鼓勵和支持。我想讓你們知道你們能做到！我們能做到！」

去年5月，席琳狄翁被迫取消原定於2023年和2024年舉行的一系列演出，表示自己不夠強大，無法巡迴演出。

席琳狄翁上一次公開露面是在2月份的葛萊美頒獎典禮上。當時她出人意料的參加典禮，頒發年度專輯獎給另一位流行樂巨星泰勒絲（Taylor Swift）。當時，她在台上說：「當我說我很高興來到這裡時，我真的是發自內心的，那些有幸來到葛來美頒獎典禮現場的人，千萬不要認為音樂給我們的生活和全世界的人們帶來的巨大愛與歡樂是理所當然的。」

席琳狄翁曾在Instagram上的一段影片中對歌迷說：「不幸的是，痙攣影響了我日常生活的方方面面，有時會導致我行走困難，無法像以前那樣使用聲帶唱歌。」

去年年底，席琳狄翁親姊克勞德特（Claudette Dion）受訪，也提到席琳狄翁近來病情惡化，無法控制自己的身體肌肉，也有可能無法再唱歌了。

泰勒絲 葛萊美 加拿大

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