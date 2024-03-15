「X戰警」性感女星罹乳癌 痛哭了2次「兒子讓我撐下去」

奧莉薇亞穆恩曾在「X戰警：天啟」飾演大反派之一「靈蝶」。(取材自Instagram)

43歲奧莉薇亞穆恩(Olivia Munn)曾主演「X戰警：天啟」(X-Men: Apocalypse)、「終極戰士：掠奪者」(The Predator)等賣座電影，以性感形象走紅，日前還出席奧斯卡 慶功派對，看起來精神奕奕，但她日前突然自爆先前罹患乳癌，還在十個月內進行四次手術切除乳房，感謝男友、兒子陪她度過這段期間的低潮與難關，也證實曾經痛哭過兩次，「希望這個過程可以帶給更多人鼓勵」。

奧莉薇亞表示透露去年2月與妹妹做了遺傳性乳癌基因(BRCA)檢測 ，兩人結果都呈現陰性，隨後她也做了乳房X光檢查，同樣呈現陰性，卻在兩個月後罹患乳癌。她提到醫生為了以防萬一，有為她做風險評估，結果高達37%，隨後立刻做了核磁共振等深入檢查，證實她的兩邊乳房都患有管狀B型乳癌，「是一種侵襲性、快速轉移的癌症 」。

奧莉薇亞穆恩證實罹患乳癌。(取材自Instagram)

奧莉薇亞趕緊進行雙乳房切除手術，過去十個月內做了四次手術，不過她強調自己很幸運，因為及早發現才有完善治療，也感謝醫生、家人與喜劇演員男友約翰莫蘭尼(John Mulaney)始終陪伴度過難關，更感謝寶貝兒子為她帶來繼續撐下去的力量，「我手術完在床頭第一眼看到的就是寶貝兒子的照片」。

奧莉薇亞成名作是2012年播映的影集「新聞急先鋒」(The Newsroom)，近年有電影「婚禮幾樣情」(Love Wedding Repeat)、「艾米舒默的內心世界」(Inside Amy Schumer)和「浴血看護人」(The Gateway)等作品。