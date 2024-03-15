我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

8年前震驚聖蓋博谷社區命案終定案 史德運殺妻2姪謀殺罪成

凱特究竟去哪了？ 威廉「緋聞小三」再引關注

「X戰警」性感女星罹乳癌 痛哭了2次「兒子讓我撐下去」

娛樂新聞組／綜合報導
奧莉薇亞穆恩曾在「X戰警：天啟」飾演大反派之一「靈蝶」。(取材自Instagram)
奧莉薇亞穆恩曾在「X戰警：天啟」飾演大反派之一「靈蝶」。(取材自Instagram)

43歲奧莉薇亞穆恩(Olivia Munn)曾主演「X戰警：天啟」(X-Men: Apocalypse)、「終極戰士：掠奪者」(The Predator)等賣座電影，以性感形象走紅，日前還出席奧斯卡慶功派對，看起來精神奕奕，但她日前突然自爆先前罹患乳癌，還在十個月內進行四次手術切除乳房，感謝男友、兒子陪她度過這段期間的低潮與難關，也證實曾經痛哭過兩次，「希望這個過程可以帶給更多人鼓勵」。

奧莉薇亞表示透露去年2月與妹妹做了遺傳性乳癌基因(BRCA)檢測，兩人結果都呈現陰性，隨後她也做了乳房X光檢查，同樣呈現陰性，卻在兩個月後罹患乳癌。她提到醫生為了以防萬一，有為她做風險評估，結果高達37%，隨後立刻做了核磁共振等深入檢查，證實她的兩邊乳房都患有管狀B型乳癌，「是一種侵襲性、快速轉移的癌症」。

奧莉薇亞穆恩證實罹患乳癌。(取材自Instagram)
奧莉薇亞穆恩證實罹患乳癌。(取材自Instagram)

奧莉薇亞趕緊進行雙乳房切除手術，過去十個月內做了四次手術，不過她強調自己很幸運，因為及早發現才有完善治療，也感謝醫生、家人與喜劇演員男友約翰莫蘭尼(John Mulaney)始終陪伴度過難關，更感謝寶貝兒子為她帶來繼續撐下去的力量，「我手術完在床頭第一眼看到的就是寶貝兒子的照片」。

奧莉薇亞成名作是2012年播映的影集「新聞急先鋒」(The Newsroom)，近年有電影「婚禮幾樣情」(Love Wedding Repeat)、「艾米舒默的內心世界」(Inside Amy Schumer)和「浴血看護人」(The Gateway)等作品。

檢測 癌症 奧斯卡

上一則

孫儷甩浮腫老態 網讚：嬛嬛回來了

下一則

李玟「AI復活」問候粉絲 網轟：消費逝者

延伸閱讀

下背痠緊…腰薦椎退化性關節炎 「日常9改變」避免惡化

下背痠緊…腰薦椎退化性關節炎 「日常9改變」避免惡化
寵物貓也要「變性」？ 獸醫師解釋1情況下可救命

寵物貓也要「變性」？ 獸醫師解釋1情況下可救命
路州「癌巷」罹癌風險全美平均7倍 嬰兒出生體重不足比率多3倍

路州「癌巷」罹癌風險全美平均7倍 嬰兒出生體重不足比率多3倍
「X戰警」女星爆哭證實得乳癌「兒子讓我撐下去」

「X戰警」女星爆哭證實得乳癌「兒子讓我撐下去」

熱門新聞

林雪承認晚年身體出狀況，要積極減肥。（圖／摘自Instagram）

「食神」最強綠葉胖到136公斤 滿頭白髮認身體出狀況

2024-03-11 20:01
「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）被翻出2021年時在地鐵上閱讀沙丘：第一部小說。（取自X）

6年前還在地鐵上翻閱小說 他現已排全球票房第7

2024-03-06 11:56
這張2014年奧斯卡典禮的明星合照已邁入十周年，頗令人有「物是人非」之感。(X@TheEllenShow)

十年了…這張奧斯卡典禮世紀合照 竟含有詛咒？

2024-03-10 17:06
大S(右)和具俊曄日前牽手一起離開小S公公靈堂。聯合報資料照片

傳大S挨轟難過？經紀人震驚：一切都不在意料之內

2024-03-07 10:15
成龍「快速老化」的模樣震驚不少網友。(取材自微博)

69歲成龍竟變這樣…「快速老化」照片曝光 網友淚目：童年結束了

2024-03-13 21:33
章小蕙現身巴黎時裝周。(取材自小紅書)

敗光鍾鎮濤財產後成帶貨女王 60歲長相被網友出賣

2024-03-06 07:00

超人氣

更多 >
習近平喝了一口茶後 臉色大變神情痛苦 被美媒拍到

習近平喝了一口茶後 臉色大變神情痛苦 被美媒拍到
從支票帳戶提款5000元現金 銀行會通報國稅局嗎？

從支票帳戶提款5000元現金 銀行會通報國稅局嗎？
染上痛苦不堪 醫生籲50歲以上打這疫苗

染上痛苦不堪 醫生籲50歲以上打這疫苗
夫妻不和 洛城男連開20槍 殺4兒女和岳母

夫妻不和 洛城男連開20槍 殺4兒女和岳母
73歲華男遇襲左眼被刺傷 家屬：波特蘭不再安全

73歲華男遇襲左眼被刺傷 家屬：波特蘭不再安全