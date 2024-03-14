被逼「拍片前先性交」 莎朗史東點名「教父」製片施壓

莎朗史東爆料「教父」製片羅伯伊凡曾要求她「拍片前先性交」，引發軒然大波。(路透)

好萊塢 女星莎朗史東(Sharon Stone)曾於2021年發行回憶錄，自爆家庭創傷、曾遭性騷擾 ，更揭露當年與威廉鮑德溫(William Baldwin)合作電影「銀色獵物」(Sliver)時，被劇組高層施壓，要求她在拍片前先與男搭檔性交，引起軒然大波；莎朗才剛出席奧斯卡 會後派對，突然主動在Podcast節目爆料，表示對方就是曾製作「教父」(The Godfather)系列的知名製片羅伯伊凡(Robert Evans)。

莎朗回憶此事，提到當時對方戴著墨鏡，在辦公室向她提出要求，「他說我應該與鮑德溫發生關係，如果我與鮑德溫睡了，他的表現會更好，如果能與鮑德溫上床，在大銀幕上就能產生化學效應，更能拯救這部電影」，莎朗更直指羅伯認為問題發生自她身上，「他覺得我太緊張了，不像一個女演員，只要我們發生關係，就能讓一切事情回歸正軌」。

莎朗前一年拍攝更知名的情慾懸疑片「第六感追緝令」(Basic Instinct)時，並不用被要求與麥可道格拉斯(Michael Douglas)發生關係，只要好好工作，排練、表演以及練習對白，所以對「拍片前先性交」的狀況不知所措。

莎朗的一番發言引起軒然大波，不過羅伯伊凡早已在2019年過世，他過往曾製作「教父」、「愛的故事」(Love Story)以及「失嬰記」(Rosemary's Baby)，在影視界功績卓越，但這番爆料出來之後，讓外界好奇狀況會如何。