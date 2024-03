連恩尼遜不拍動作片了「地表最強老爸」搞笑轉型

連恩尼遜主演的新版「笑彈龍虎榜」電影,將於明年夏天上映。(路透資料照片)

好萊塢 雖然持續開發新題材,但更保險的「續集/重啟」,才是主流,近期「功夫熊貓4」(Kung Fu Panda 4)、「魔鬼剋星:冰天凍地」(Ghostbusters: Frozen Empire)、「哥吉拉與金剛:新帝國」(Godzilla x Kong: The New Empire)、「天魔:惡之初」(The First Omen)將接棒上映,形成知名系列的續作大戰。最驚人的是曾風靡歐美的搞笑喜劇「笑彈龍虎榜」(The Naked Gun)系列明年夏天要出全新版本,由「地表最強老爸」連恩尼遜(Liam Neeson)領銜主演。

「乘勝追擊拍續集」,永遠是好萊塢業界遵循的方針,今年「魔鬼剋星」、「哥吉拉與金剛」、「功夫熊貓」最新續集接連登場,各自採取「老將加新秀」的陣容,要喚起老影迷的回憶,再吸引新觀眾上戲院。至於「天魔:惡之初」則是整個系列的前傳,雖然卡司全部翻新,仍是靠系列本身知名度做為號召。

威爾史密斯試圖重振雄風,正在拍攝成名作的最新續集。(路透資料照片)

威爾史密斯 (Will Smith)經過奧斯卡頒獎典禮掌摑事件後,事業陷谷底兩年,期待靠「絕地戰警4」(Bad Boys 4)再翻身,這系列也是他最具代表性的招牌作之一。

艾迪墨菲(Eddie Murphy)掛帥的「比佛利山 超級警探:艾索·福里」(Beverly Hills Cop: Axel F),則是從過去3集的大銀幕電影變成Netflix自製影片,預定今年7月初推出。

艾迪墨菲的代表作「比佛利山超級警探」將在今夏推出小螢幕獨家的續集。(路透資料照片)

將於明年下旬上映的新版「笑彈龍虎榜」電影,因原主角李斯利尼爾遜(Leslie Nielsen)已去世10多年,一定得由新人接棒,可是劇組敲定的竟是形象陽剛、嚴肅的連恩尼遜,他過去在喜劇片中鮮少擔任搞笑主角,能不能扛得起來?外界都很好奇,可是確實是很有話題性的選角。

連恩尼遜已年過70,不能再堅持只拍動作片,如果轉型成功,他的演藝生命還有機會再攀新高峰。