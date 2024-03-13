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連恩尼遜不拍動作片了「地表最強老爸」搞笑轉型

記者蘇詠智／專題報導
連恩尼遜主演的新版「笑彈龍虎榜」電影，將於明年夏天上映。(路透資料照片)
連恩尼遜主演的新版「笑彈龍虎榜」電影，將於明年夏天上映。(路透資料照片)

好萊塢雖然持續開發新題材，但更保險的「續集／重啟」，才是主流，近期「功夫熊貓4」（Kung Fu Panda 4）、「魔鬼剋星：冰天凍地」（Ghostbusters: Frozen Empire）、「哥吉拉與金剛：新帝國」(Godzilla x Kong: The New Empire)、「天魔：惡之初」（The First Omen）將接棒上映，形成知名系列的續作大戰。最驚人的是曾風靡歐美的搞笑喜劇「笑彈龍虎榜」(The Naked Gun)系列明年夏天要出全新版本，由「地表最強老爸」連恩尼遜（Liam Neeson）領銜主演。

「乘勝追擊拍續集」，永遠是好萊塢業界遵循的方針，今年「魔鬼剋星」、「哥吉拉與金剛」、「功夫熊貓」最新續集接連登場，各自採取「老將加新秀」的陣容，要喚起老影迷的回憶，再吸引新觀眾上戲院。至於「天魔：惡之初」則是整個系列的前傳，雖然卡司全部翻新，仍是靠系列本身知名度做為號召。

威爾史密斯試圖重振雄風，正在拍攝成名作的最新續集。（路透資料照片）
威爾史密斯試圖重振雄風，正在拍攝成名作的最新續集。（路透資料照片）

威爾史密斯（Will Smith）經過奧斯卡頒獎典禮掌摑事件後，事業陷谷底兩年，期待靠「絕地戰警4」（Bad Boys 4）再翻身，這系列也是他最具代表性的招牌作之一。

艾迪墨菲（Eddie Murphy）掛帥的「比佛利山超級警探：艾索·福里」（Beverly Hills Cop: Axel F），則是從過去3集的大銀幕電影變成Netflix自製影片，預定今年7月初推出。

艾迪墨菲的代表作「比佛利山超級警探」將在今夏推出小螢幕獨家的續集。(路透資料照片...
艾迪墨菲的代表作「比佛利山超級警探」將在今夏推出小螢幕獨家的續集。(路透資料照片)

將於明年下旬上映的新版「笑彈龍虎榜」電影，因原主角李斯利尼爾遜（Leslie Nielsen）已去世10多年，一定得由新人接棒，可是劇組敲定的竟是形象陽剛、嚴肅的連恩尼遜，他過去在喜劇片中鮮少擔任搞笑主角，能不能扛得起來？外界都很好奇，可是確實是很有話題性的選角。

連恩尼遜已年過70，不能再堅持只拍動作片，如果轉型成功，他的演藝生命還有機會再攀新高峰。

李斯利尼爾遜在「笑彈龍虎榜」系列搞笑演出大受觀眾歡迎。(取材自IMDb)
李斯利尼爾遜在「笑彈龍虎榜」系列搞笑演出大受觀眾歡迎。(取材自IMDb)

好萊塢 威爾史密斯 比佛利山

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