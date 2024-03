奧斯卡／艾瑪史東演活「可憐的東西」時隔7年再拿影后

艾瑪史東拿下奧斯卡影后。(路透)

美國影星艾瑪史東(Emma Stone)今天憑藉「可憐的東西」(Poor Things)精湛演出,繼2017年「樂來越愛你」(La La Land)之後生涯第2度登上奧斯卡 影后寶座。

艾瑪史東在「可憐的東西」飾演「女科學怪人」貝拉,深獲好評,之前已在金球獎 、影評人大獎(Critics' Choice Awards)以及有「英國奧斯卡」之稱的英國影藝學院電影獎(BAFTA Awards)等摘下最佳女主角榮譽。

艾瑪史東從影之路第一部走紅作品是2007年片「男孩我最壞」(Superbad),當年只有18歲,並於接下來幾年累積多部賣座且深獲好評的強片。現年35歲的她代表作包括:「破處女王」(Easy A)、「熟男型不型」(Crazy Stupid Love)、「姊妹」(The Help)、「鳥人」(Birdman)以及「真寵」(The Favourite)等。

她今天在奧斯卡最佳女主角獎項出線之後,加入梅莉史翠普(Meryl Streep)、英格麗褒曼(Ingrid Bergman )、茱蒂福斯特(Jodie Foster)、希拉蕊史旺(Hilary Swank)等前輩的行列,成為奧斯卡96年影史以來第13位雙料影后得主。

奧斯卡史上只有2人在這個獎項獲獎超過兩次,分別是凱瑟琳赫本(Katharine Hepburn)的4次和法蘭西絲麥朵曼(Frances McDormand)的3次。