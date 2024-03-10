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奧斯卡完整得獎名單／「奧本海默」大贏家 艾瑪史東奪最佳女主角

奧斯卡／「奧本海默」諾蘭拿最佳導演獎 史蒂芬史匹柏頒獎

奧斯卡／艾瑪史東演活「可憐的東西」時隔7年再拿影后

中央社／洛杉磯10日綜合外電報導
艾瑪史東拿下奧斯卡影后。（路透）
艾瑪史東拿下奧斯卡影后。（路透）

美國影星艾瑪史東（Emma Stone）今天憑藉「可憐的東西」（Poor Things）精湛演出，繼2017年「樂來越愛你」（La La Land）之後生涯第2度登上奧斯卡影后寶座。

艾瑪史東在「可憐的東西」飾演「女科學怪人」貝拉，深獲好評，之前已在金球獎、影評人大獎（Critics' Choice Awards）以及有「英國奧斯卡」之稱的英國影藝學院電影獎（BAFTA Awards）等摘下最佳女主角榮譽。

艾瑪史東從影之路第一部走紅作品是2007年片「男孩我最壞」（Superbad），當年只有18歲，並於接下來幾年累積多部賣座且深獲好評的強片。現年35歲的她代表作包括：「破處女王」（Easy A）、「熟男型不型」（Crazy Stupid Love）、「姊妹」（The Help）、「鳥人」（Birdman）以及「真寵」（The Favourite）等。

她今天在奧斯卡最佳女主角獎項出線之後，加入梅莉史翠普（Meryl Streep）、英格麗褒曼（Ingrid Bergman ）、茱蒂福斯特（Jodie Foster）、希拉蕊史旺（Hilary Swank）等前輩的行列，成為奧斯卡96年影史以來第13位雙料影后得主。

奧斯卡史上只有2人在這個獎項獲獎超過兩次，分別是凱瑟琳赫本（Katharine Hepburn）的4次和法蘭西絲麥朵曼（Frances McDormand）的3次。

今天與艾瑪史東一起入圍最佳女主角獎項的還有「泳不放棄」（Nyad）的安妮特班寧（Annette Bening）、「花月殺手」（Killers of the Flower Moon）的莉莉葛萊史東（Lily Gladstone）、「墜惡真相」（Anatomy of a Fall）的珊卓惠勒（Sandra Huller），以及「大師風華：真愛樂章」（Maestro）的凱莉墨里根（Carey Mulligan）。

艾瑪史東親吻老公。（路透）
艾瑪史東親吻老公。（路透）

奧斯卡 金球獎 入圍

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