我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

UCLA華裔校友 捐贈1000萬資助種族研究

金酸莓獎 「小熊維尼」災情慘重 梅根福克斯雙料輸家

入圍奧斯卡影帝 「滯留生」保羅賈麥提有個耶魯校長爸爸

記者胡玉立／即時報導
本屆奧斯卡獎影帝呼聲甚高的是現年56歲保羅賈麥提，他的已故父親巴特曾任耶魯大學校長與美國職棒大聯盟主席。(歐新社)
本屆奧斯卡獎影帝呼聲甚高的是現年56歲保羅賈麥提，他的已故父親巴特曾任耶魯大學校長與美國職棒大聯盟主席。(歐新社)

現年56歲的保羅賈麥提(Paul Giamatti)演藝生涯長達30多年，他因為在電影「滯留生」(The Holdovers)飾演新英格蘭寄宿貴族學校脾氣暴躁的老師，被提名奧斯卡最佳男主角，很可能在10日奧斯卡頒獎典禮登上新巔峰。華爾街日報8日探究了演技精湛的保羅賈麥提與他曾任美國職棒大聯盟主席(Commissioner of Baseball)的父親巴特吉馬蒂(Bart Giamatti)，鮮為人知的父子關係。

➤➤➤入圍奧斯卡最佳影片「滯留生」3主角患難見真情

七年前，保羅賈麥提在獨立電影「投出新人生」(The Phenom)扮演運動心理學者，負責幫助年輕投手克服突然投不出球的困境；這也是他唯一有關棒球的電影。「投出新人生」導演兼編劇諾亞布舍爾(Noah Buschel)表示，「這部棒球電影其實談的不是棒球，而是父子關係。」

華爾街日報指出，保羅的父親巴特可能是棒球史上最不可能擔任美國職棒大聯盟主席的主席。巴特1989年51歲因心臟病過世，那年他當上職棒大聯盟主席，之前他做過兩年國家聯盟(National League)總裁。若再往前追溯，他一直是受人尊敬的英國文藝復興文學學者，曾任耶魯大學校長八年。

父親過世那年，保羅22歲，距離從耶魯大學戲劇學院碩士畢業還有幾年時間。巴特生前沒機會看到兒子在演藝圈功成名就。

事實上，巴特自己也熱愛表演，他在耶魯大學還因為演戲而與未來的妻子托妮(Toni) 結下不解之緣。文森說，巴特是天生的演員，「他可以扮演任何他演的角色，保羅的天賦其來有自。」

在電影「滯留生」裡，保羅飾演的角色保羅漢納姆(Paul Hunham)，和他一樣在學術環境中成長並教授古典文學。電影導演亞歷山大佩恩(Alexander Payne)表示，這個角色正是為保羅而寫。保羅賈麥提因此獲得職涯第二次奧斯卡提名，也是他第一次被提名最佳男主角。

耶魯大學 奧斯卡 華爾街

上一則

淡出歌壇24年的女歌手現身演唱會 一首歌讓粉絲哭喊青春回來了

延伸閱讀

新聞眼／入圍奧斯卡最佳影片「滯留生」3主角患難見真情

新聞眼／入圍奧斯卡最佳影片「滯留生」3主角患難見真情
柯瑞腳踝傷退 勇士眾將不氣餒

柯瑞腳踝傷退 勇士眾將不氣餒
柯瑞腳踝傷退 勇士眾將信心滿滿

柯瑞腳踝傷退 勇士眾將信心滿滿
NBA／保羅復出、湯普森替補 勇士後勢看俏

NBA／保羅復出、湯普森替補 勇士後勢看俏

熱門新聞

「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）被翻出2021年時在地鐵上閱讀沙丘：第一部小說。（取自X）

6年前還在地鐵上翻閱小說 他現已排全球票房第7

2024-03-06 11:56
章小蕙現身巴黎時裝周。(取材自小紅書)

敗光鍾鎮濤財產後成帶貨女王 60歲長相被網友出賣

2024-03-06 07:00
大S(右)和具俊曄日前牽手一起離開小S公公靈堂。聯合報資料照片

傳大S挨轟難過？經紀人震驚：一切都不在意料之內

2024-03-07 10:15
LOEWE品牌代言人楊冪出席LOEWE 2024秋冬女裝大秀。(圖／LOEWE提供)

關掉美顏濾鏡 楊冪長這樣 魚尾紋藏不住

2024-03-03 02:17
迪麗熱巴被指在這段感情中，處於主動地位。(取材自微博)

才被爆料和黃景瑜同遊泰國… 迪麗熱巴喊「注定要一個人」引發猜測

2024-03-03 21:33
甜馨Cos「初音未來」卻遭到網友罵翻。(取材自微博)

Cos初音被罵翻… 甜馨道歉並註銷微博 網：何必為難孩子

2024-03-02 07:00

超人氣

更多 >
趙安吉生前最後幾分鐘 曾瘋狂致電求救

趙安吉生前最後幾分鐘 曾瘋狂致電求救
亞洲首富奢華娶媳 夫人身上這條項鍊要價6000萬美元

亞洲首富奢華娶媳 夫人身上這條項鍊要價6000萬美元
邊睡邊充電手機好嗎？ 蘋果警告3件事要注意

邊睡邊充電手機好嗎？ 蘋果警告3件事要注意
3生肖女中年後更有魅力 不缺錢又納福

3生肖女中年後更有魅力 不缺錢又納福
又出包 阿拉斯加航空著陸驚見「貨艙門未關」 專家揪這疑點：重大缺陷

又出包 阿拉斯加航空著陸驚見「貨艙門未關」 專家揪這疑點：重大缺陷