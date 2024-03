「甜茶」想和凱莉詹納結婚？準岳母受訪漏餡了

提摩西查勒梅與女友「卡戴珊家族」小妹凱莉詹納正熱戀中。(取材自金球獎Instagram)

「甜茶」提摩西夏勒梅梅(Timothée Chalamet)再創票房代表作,史詩鉅作「沙丘:第二部」(Dune: Part Two)上周於北美和全球上映,北美締造8250萬美元的佳績。提摩西的人氣高漲,戲外也與「卡戴珊家族」(Keeping Up with the Kardashians)的小妹凱莉詹納(Kylie Jenner)熱戀中,近期「卡戴珊家族」大家長克莉絲詹納(Kris Jenner)接受訪問,提到兩個女兒金卡戴珊(Kim Kardashian)、坎達兒詹納(Kendall Jenner)沒有結婚計畫,立刻讓眾多粉絲猜測,難道小妹凱莉詹納計畫想與甜茶結婚?

消息一出,立刻在Reddit討論區引起熱議,克莉絲詹納提到金卡戴珊、坎達兒詹納現在只想好好享受人生,暫時沒有其他計畫,讓網友認為克蘿伊卡戴珊(Khloe Kardashian)、凱莉詹納是有結婚念頭,而她們目前也都確實有男友,但網友認為凱莉詹納與前男友崔維斯史考特(Travis Scott)擁有兩個小孩,也一直表示想成家,看來結婚機率不小,而她與提摩西也已經交往一年多。