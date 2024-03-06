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「甜茶」想和凱莉詹納結婚？準岳母受訪漏餡了

記者陳建嘉／綜合報導
提摩西查勒梅與女友「卡戴珊家族」小妹凱莉詹納正熱戀中。（取材自金球獎Instagram）
提摩西查勒梅與女友「卡戴珊家族」小妹凱莉詹納正熱戀中。（取材自金球獎Instagram）

「甜茶」提摩西夏勒梅梅（Timothée Chalamet）再創票房代表作，史詩鉅作「沙丘：第二部」（Dune: Part Two）上周於北美和全球上映，北美締造8250萬美元的佳績。提摩西的人氣高漲，戲外也與「卡戴珊家族」（Keeping Up with the Kardashians）的小妹凱莉詹納（Kylie Jenner）熱戀中，近期「卡戴珊家族」大家長克莉絲詹納（Kris Jenner）接受訪問，提到兩個女兒金卡戴珊（Kim Kardashian）、坎達兒詹納（Kendall Jenner）沒有結婚計畫，立刻讓眾多粉絲猜測，難道小妹凱莉詹納計畫想與甜茶結婚？

消息一出，立刻在Reddit討論區引起熱議，克莉絲詹納提到金卡戴珊、坎達兒詹納現在只想好好享受人生，暫時沒有其他計畫，讓網友認為克蘿伊卡戴珊（Khloe Kardashian）、凱莉詹納是有結婚念頭，而她們目前也都確實有男友，但網友認為凱莉詹納與前男友崔維斯史考特（Travis Scott）擁有兩個小孩，也一直表示想成家，看來結婚機率不小，而她與提摩西也已經交往一年多。

此外，「沙丘：第二部」票房後勢持續看漲，不僅創下華納兄弟全球最高IMAX開片周末票房，也打破導演丹尼維勒納夫（Denis Villeneuve）和提摩西夏勒梅等人生涯的開片紀錄。整個劇組宛如大家庭，「甜茶」對於回歸沙丘世界，直呼像是美夢成真，「在第一集中，我和辛蒂亞（Zendaya）只共事了幾天， 但我們的友誼在第一集和第二集拍攝的數年間建立起來。」

提摩西查勒梅主演「沙丘：第二部」票房熱賣。（圖／華納兄弟提供）
提摩西查勒梅主演「沙丘：第二部」票房熱賣。（圖／華納兄弟提供）

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