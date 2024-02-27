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沙丘2女星競艷 辛蒂亞「沒穿內褲」辣翻紅毯

記者蘇詠智／綜合報導
辛蒂亞出席「沙丘：第二部」紐約首映會，造型設計大膽、引起話題。（路透）
辛蒂亞出席「沙丘：第二部」紐約首映會，造型設計大膽、引起話題。（路透）

女明星在紅毯場合總是各自費盡心思、爭奇鬥艷，就為了能爭取到媒體的關注。電影「沙丘：第二部」(Dune: Part Two)集合了「高校十八禁」(Euphoria)當紅話題偶像辛蒂亞(Zendaya)、「不可能的任務」(Mission: Impossible)金髮冷豔美女蕾貝卡佛格森(Rebecca Ferguson)、「二代黑寡婦」(Black Widow)佛蘿倫絲普伊(Florence Pugh)、「龐德女郎」(Bond girl)蕾雅瑟杜(Léa Seydoux)、「后翼棄兵」(The Queen's Gambit)精靈系女星安雅泰勒喬伊(Anya Taylor-Joy)等同片競艷，該片在紐約的首映會場，也宛如一場女神們的魅力對決戰場。

安雅泰勒喬伊的裙擺有透明的視覺效果。（路透）
安雅泰勒喬伊的裙擺有透明的視覺效果。（路透）

有別於其他人的服裝或是突顯傲人上圍，或是裙擺有透明的效果，第一女主角辛蒂亞的白色裙裝乍看沒啥特別，正面看過去，卻驚現肚臍往上露出一整條縫，幾乎要使「事業線」袒裸，更誇張的是肚臍以下開出Y型的縫，除了令她的小腹毫無保留露出外，也看似「完全沒穿內褲」，雖然鼠蹊部的重點完全包覆在裙子之內、不至於有曝光的危險，創意仍相當大膽，也果真成為話題焦點。

蕾雅瑟杜的姣好身段，展露無遺。（路透）
蕾雅瑟杜的姣好身段，展露無遺。（路透）

「沙丘：第二部」女神太多，使得本集中的兩位年輕小生提摩西夏勒梅(Timothée Chalamet)、奧斯汀巴特勒(Austin Butler)，也難免在紅毯上變成她們的陪襯，好在兩位帥哥真的很帥，各有各的時尚魅力，在片中也展現突出演技，不會完全被女神們搶光丰采。

龐德

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