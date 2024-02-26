「哈利波特」要拍影集 JK羅琳卻被爆控制狂 開會常常又哭又叫

「哈利波特」系列是電影公司眼中的超級金雞母，絕對不能失去。(取材自IMDb)

全球各地擁有萬千粉絲的「哈利波特 」(Harry Potter)系列，前後8部電影光是全球總票房就高達77億美元，絕對稱得上超級金雞母，因此華納兄弟影業當然不希望它飛到別人家，目前已經敲定要重拍為電視影集，還打算每季都要砸2億美元的成本，有可能要製作10季，手筆相當驚人。如此拚命地維持該公司擁有「哈利波特」系列的拍攝權，有一個最重要的關鍵：千萬不能惹怒創造「哈利波特」世界的原著作者JK羅琳（J. K. Rowling），因此羅琳再怎麼不好應付，都必須想辦法安撫到底。

曾經是失業單親媽媽的羅琳，堅持把自己腦中醞釀許久的奇幻魔法故事寫出來，得到老天爺的莫大回報，由於小說全球大賣，電影版權水漲船高，她在和華納的合約中確保她能夠對「哈利波特」的大小事務具有很大的決定權，華納常需要跟她開會。

JK羅琳是電影公司不能惹的大咖，需要設法小心伺候。（路透資料照片）

根據「華爾街 日報」，這些會議的代號就叫「魔法部會議」，羅琳時不時會被弄到尖叫、暴怒，或是委屈大哭，而且她在會議中是異常專注，幾乎不會分心去看自己的手機，因而華納想要唬弄她是不太可能，想要說服她必須更加把勁兒，不是一件輕鬆、容易的事。

有鑒於喬治盧卡斯(George Lucas)賣掉「星際大戰」(Star Wars)版權給迪士尼 後，一堆的續篇或是相關姐妹作，外界評價都不高、認為「星際大戰」從神壇上慢慢跌下來，死忠老粉絲也對某些「星戰」相關影片不能接受，羅琳因此更把「哈利波特」抓得牢牢，很怕自己不太管事之後，「哈利波特」會敗在別人手上，還研究了如何在自己去世後，遺產的管理人能夠擁有和她生前一樣多、關於「哈利波特」的決定權，都讓華納不能不細心處理。

根據報導中指出，華納兄弟探索集團的執行長大衛札斯拉夫（David Zaslav），就是那個要好好伺候JK羅琳的主要人物，羅琳創造的「哈利波特」為該集團能帶進的利益，有如集團皇冠上的那顆耀眼鑽石，羅琳在華納兄弟內的地位只有另外兩個人堪可比擬：克林伊斯威特(Clint Eastwood)、史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)。

史蒂芬史匹柏雖然是影壇巨導，卻也沒辦法按照自己的意思去拍「哈利波特」。（路透資料照片）

有趣的是，「哈利波特」電影最早也曾經把腦子動到史匹柏身上，因為他想把前3集小說合併成一部電影且拍成動畫，與羅琳的想法不合，才沒能成事，結果現在他們在華納兄弟高層眼中，地位是一樣高，羅琳確實以小說作者的身份在影劇圈寫下一頁傳奇。