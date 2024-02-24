戲說從頭／歐蜜瑞佩斯再扮太空人 劇本讓她毛骨悚然

歐蜜瑞佩斯自從演出「普羅米修斯」之後，於「異星謎變」再度飾演太空人。（圖／Apple TV+提供）

「龍紋身的女孩」（The Girl with the Dragon Tattoo）歐蜜瑞佩斯（Noomi Rapace）主演驚悚新劇「異星謎變」（Constellation）以太空科幻背景為主，講述一名女太空人 「喬」在執行任務後發現一連串怪事，瑞佩斯坦言一拿到劇本就驚訝與自己私下生活有眾多巧合，「簡直讓我毛骨悚然」，更表示拍完該劇後，與家人關係有所改變。

瑞佩斯飾演的太空人在外太空遭遇重大災難後返回地球，卻發現她所認知的世界發生了變化，甚至開始產生恐怖幻覺，全劇與「家庭關係」緊密連結，提到家庭生活，瑞佩斯坦言是在休息了很長一段時間後，感覺蛻變成全新的自我，對很多私生活的事，都有了新的看法。

她拿到劇本時就覺得這個故事簡直是為了她所寫，包括她與女主角一樣都有一個小孩，「她說話的方式像我，她會對小孩同時用瑞典 語、英語溝通，她喜歡她的工作，她也熱切追尋自己的夢想」，直呼演出該劇完全是「命中注定」。

瑞佩斯先前在「普羅米修斯」（Prometheus）也飾演過太空人，被問到兩者差異，她笑言這兩部作品就像兩個小孩，無法比較，「『普羅米修斯』在我的職涯中有著非常重要的地位，但我也對『異星謎變』感到非常自豪，因為它完全不像我拍過的任何演出」。

瑞佩斯提到一開始先拍攝太空戲，她要一直綁著鋼絲，在太空梭裡來回漂浮拍戲，隨著年紀漸長，對於體能的考驗也非常大，「我做了很多準備，還有嚴格的飲食以及訓練時間表，就是為了加強我的核心平衡感，幸好囉，我有一支非常棒的團隊」。