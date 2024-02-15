馬克華柏格凌晨開練 年過半百仍「肌」情

馬克華柏格的肌肉結實，和年輕時相比也不遜色。（取材自Instagram）

年節期間餐餐大魚大肉，身體增加了不少熱量，若不希望全部化為贅肉，就必須努力動起來。歐美紅星之中，年過半百仍保有健壯肌肉的馬克華柏格（Mark Wahlberg），體格強健外，比起他年輕代言名牌內褲時，幾乎沒有改變，而他的好體態，背後也有相當多的堅持與鍛鍊。

據悉，馬克華柏格過往最拚的時候，半夜2時半就起床訓練，中間還會搭配休息與間歇斷食，現在他沒有那麼激烈，允許自己每天晚上7時半睡到半夜3時半到4時起床，補充一些維他命後開始鍛鍊，包括伏地挺身、用手撐地而雙腳以類似登山的步法原地前後跑動、波比跳、深蹲等，各自要進行一定的組數。

當他想放輕鬆時，就會去游泳，雖然全身不用再緊繃，卻依舊是燃燒熱量的運動。他也喜歡打高爾夫球，很少真的讓自己閒下來，什麼都不動。這也就是為何他今年已52歲，他每次跟老婆、小孩去海邊度假，總是能大展「肌情」。

克里斯漢斯沃也是隨時隨地就能健身的運動狂熱分子。（取材自Instagram）

漢斯沃每周至少運動5天

同樣以猛男形象深入人心的「雷神索爾」克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth），平日游泳或衝浪、海邊跑步等根本是家常便飯。他的訓練項目也種類繁多，每周至少運動5天、每次鍛鍊起碼1.5小時，才得以維持清晰分明的肌肉與人魚線。而他的訓練內容也是上下半身都練，重量訓練、深蹲等統統有，光以簡單的器材，就可以做上老半天，甩掉一身汗。