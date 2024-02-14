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奧斯卡午宴看不到火藥味 史蒂芬史匹柏讚影業豐收年

娛樂新聞組／綜合報導
史蒂芬史匹柏稱讚2023是整個好萊塢影業的豐收年。(美聯社)
史蒂芬史匹柏稱讚2023是整個好萊塢影業的豐收年。(美聯社)

美國名導演史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）12日在眾星雲集的奧斯卡年度入圍者午宴上，讚揚這一年是影業「輝煌的一年」。

中央社引述法新社報導，這場午宴在美國加州比佛利山（Beverly Hills）舉行，大咖明星、導演、製片人及幕後藝術家齊聚一堂，讓他們有機會在下個月的頒獎典禮前跟競爭對手碰頭。

奧斯卡頒獎典禮將在3月10日登場。外界普遍認為，克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）執導的「奧本海默」（Oppenheimer）贏得最佳影片獎呼聲最高，不過勁敵「大師風華：真愛樂章」（Maestro）製片人史蒂芬史匹柏表示，這不僅是「奧本海默」成績斐然的一年，更是整個影業的豐收年。

史蒂芬史匹柏表示，「對於影壇來說，這是偉大且兼容並蓄的一年。在我看來，這是過去十年裡品質數一數二高的一年。」

美國男星布萊德利庫柏（Bradley Cooper）不僅在「大師風華：真愛樂章」中飾演傳奇指揮家兼作曲家伯恩斯坦（Leonard Bernstein），還身兼編劇和導演。史蒂芬史匹柏說，這部電影是布萊德利庫柏的「勝利之作」。

本屆入圍最佳影片的作品廣受好評且類型廣泛，包括票房收入突破10億美元的「芭比」（Barbie）、「美國小說」（American Fiction，暫譯）、「滯留生」（The Holdovers）、「之前的我們」（Past Lives）、「夢想集中營」（The Zone of Interest）等。

12日的午宴上完全看不到入圍者互相競爭的火藥味或緊張氣氛。

莉莉葛萊史東憑「花月殺手」入圍奧斯卡最佳女主角獎。（歐新社）
莉莉葛萊史東憑「花月殺手」入圍奧斯卡最佳女主角獎。（歐新社）
艾瑪史東憑電影「可憐的東西」獲金球獎音樂喜劇類影后，3月再挑戰奧斯卡獎（歐新社）
艾瑪史東憑電影「可憐的東西」獲金球獎音樂喜劇類影后，3月再挑戰奧斯卡獎（歐新社）

艾瑪史東（Emma Stone）和莉莉葛萊史東（Lily Gladstone）私聊了很久並且互相擁抱。兩人分別以「可憐的東西」（Poor Things）和「花月殺手」（Killers of the Flower Moon）入圍最佳女主角獎，數月來都在為新片宣傳。

以「奧本海默」角逐最佳男配角獎的小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）用笑話逗樂了其他入圍者，而數百名入圍者的大合照費了一番功夫才拍好。

小勞勃道尼出席奧斯卡年度入圍者午宴。（歐新社）
小勞勃道尼出席奧斯卡年度入圍者午宴。（歐新社）

入圍 奧本海默 奧斯卡

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