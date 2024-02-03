難甩「假面甜心」 安海瑟薇2年前揮手影片被挖出又挨罵

安海瑟薇銀幕形象親切，卻曾被批為「假面甜心」。（路透資料照片）

在電影裡多半飾演親切可人女孩的安海瑟薇（Anne Hathaway），雖然受到影迷的喜愛，可是過去卻曾一度被貼上「最討人厭女星」的標籤，因為那幾年她事業順風順水，還以「悲慘世界」（Les Misérables）獲得奧斯卡 最佳女配角獎，不由得在平日應對進退上被挑出不少毛病，外界覺得她「大頭病」嚴重，和銀幕上的形象對比，是標準的「假面甜心」，曾經讓她自覺委屈而流淚。事隔多年，她已是兩個兒子的媽，面對公眾應該要更得體，偏偏還是有人依舊看她不順眼。

近日有一段安海瑟薇前年在羅馬出席精品名牌活動的花絮短片，於社群網站 上廣為流傳，只見她似乎是要搭車離開，可是現場已經有不少影迷等候想跟她合照或是索取簽名，她先用義大利 語要大家先冷靜、不要騷動，接著表示用英文表示無法跟他們一一合照，但她會站著揮手向大家致意，讓他們至少能夠拍到她本人的清晰照片，她也不會簽名，因為在場人數太多了。她又用義大利語說了「我很抱歉」，再改用英文說道：「我希望能夠讓你們有些收穫，所以如果你們願意，我會在這邊揮揮手，感謝你們的諒解。」

網友對此意見兩極，有不少人認為安海瑟薇這一次表現算是有禮貌，覺得她大可不必理會他們，轉身離開。更有人直呼：「非常有禮貌，名人本來就沒有義務一定要和粉絲互動。」另外有人認為：「至少她做得算得體，非常禮貌，她可以很輕易就不理會這些粉絲。」

然而還是有些人覺得安海瑟薇就是「假面甜心」，「大頭病」還是嚴重：「看她那樣高高在上的講半天，已經夠時間簽名和拍照了吧？簡直沒有必要搞這齣。」另外有人附和：「對，大部分時間感覺就是很高傲。」有人批評得更難聽：「又沒禮貌又假客氣。」