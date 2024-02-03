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難甩「假面甜心」 安海瑟薇2年前揮手影片被挖出又挨罵

記者蘇詠智／即時報導
安海瑟薇銀幕形象親切，卻曾被批為「假面甜心」。（路透資料照片）
安海瑟薇銀幕形象親切，卻曾被批為「假面甜心」。（路透資料照片）

在電影裡多半飾演親切可人女孩的安海瑟薇（Anne Hathaway），雖然受到影迷的喜愛，可是過去卻曾一度被貼上「最討人厭女星」的標籤，因為那幾年她事業順風順水，還以「悲慘世界」（Les Misérables）獲得奧斯卡最佳女配角獎，不由得在平日應對進退上被挑出不少毛病，外界覺得她「大頭病」嚴重，和銀幕上的形象對比，是標準的「假面甜心」，曾經讓她自覺委屈而流淚。事隔多年，她已是兩個兒子的媽，面對公眾應該要更得體，偏偏還是有人依舊看她不順眼。

近日有一段安海瑟薇前年在羅馬出席精品名牌活動的花絮短片，於社群網站上廣為流傳，只見她似乎是要搭車離開，可是現場已經有不少影迷等候想跟她合照或是索取簽名，她先用義大利語要大家先冷靜、不要騷動，接著表示用英文表示無法跟他們一一合照，但她會站著揮手向大家致意，讓他們至少能夠拍到她本人的清晰照片，她也不會簽名，因為在場人數太多了。她又用義大利語說了「我很抱歉」，再改用英文說道：「我希望能夠讓你們有些收穫，所以如果你們願意，我會在這邊揮揮手，感謝你們的諒解。」

網友對此意見兩極，有不少人認為安海瑟薇這一次表現算是有禮貌，覺得她大可不必理會他們，轉身離開。更有人直呼：「非常有禮貌，名人本來就沒有義務一定要和粉絲互動。」另外有人認為：「至少她做得算得體，非常禮貌，她可以很輕易就不理會這些粉絲。」

然而還是有些人覺得安海瑟薇就是「假面甜心」，「大頭病」還是嚴重：「看她那樣高高在上的講半天，已經夠時間簽名和拍照了吧？簡直沒有必要搞這齣。」另外有人附和：「對，大部分時間感覺就是很高傲。」有人批評得更難聽：「又沒禮貌又假客氣。」

對於酸民們永遠不放棄攻擊，曾經被天下圍攻、也反省過再設法改善的安海瑟薇已經學到不要太常關心會批評她的內容，免得一不小心看到一堆會影響心情的東西。

安海瑟薇對著大批守候在旁的粉絲表示不能合照和簽名。（取材自X平台）
安海瑟薇對著大批守候在旁的粉絲表示不能合照和簽名。（取材自X平台）
安海瑟薇前年在羅馬出席精品活動的舊片段再度流傳，讓她又招罵。（路透資料照片）
安海瑟薇前年在羅馬出席精品活動的舊片段再度流傳，讓她又招罵。（路透資料照片）

義大利 社群網站 奧斯卡

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