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印度女星傳驟逝後復生？原來為宣導子宮頸癌防治

布裘最後法庭大戰 小布贏法國莊園、裘莉只能守住小孩

記者蘇詠智／即時報導
布萊德彼特（右）與安琪莉娜裘莉為了財產與小孩監護權大打離婚戰。（路透資料照片）
布萊德彼特（右）與安琪莉娜裘莉為了財產與小孩監護權大打離婚戰。（路透資料照片）

布萊德彼特（Brad Pitt）與安琪莉娜裘莉（Angelina Jolie）雖然早就分道揚鑣，還在為彼此共有的法國莊園打官司，甚至在美國加州與盧森堡都鬧上法庭，他也為此兩邊跑，最後盧森堡的法庭暫時同意讓他取回曾承諾要給裘莉的10%股份，使他能以60%的股份得到該莊園業務的掌控權，雖然彼此孩子的監護權他爭輸裘莉，至少財產上打贏一仗。

根據「紐約郵報」八卦版報導，布裘當初一起買下法國莊園，是布萊德彼特佔6成股份，裘莉佔4成，後來兩人決定結婚，小布承諾以1歐元的價格將手中的1成股份給裘莉，彼此變成各佔其半，本是象徵未來兩人要一起攜手走下去，不料結婚才兩年，就鬧到要離異，開始為了分配財產與孩子們的監護權大打離婚戰。

裘莉盛傳為了氣死小布，故意將手上的莊園股份賣給俄羅斯的寡頭集團，小布氣到要爭回莊園的掌控權，現在看來暫時如願，只是「紐約郵報」八卦版強調盧森堡法庭判這1成股份類似第3方託管，未來也許還有再翻盤的可能。

不過對於布萊德彼特而言，離婚給他的衝擊遠不如裘莉，裘莉雖然把所有小孩帶在身邊，至今還不敢踏出一步尋找新的愛情，不像他已經與小女友伊妮絲迪拉蒙（Ines de Ramon）如膠似漆，還被八卦刊物指有可能「做人成功」、將在60歲後再當爸爸。近來他現身公眾場合，也被讚外表「逆生長」有如回春，比裘莉更有光彩。

布萊德彼特被八卦刊物稱60歲又要再當爸。（取材自In Touch）
布萊德彼特被八卦刊物稱60歲又要再當爸。（取材自In Touch）
布萊德彼特美、歐兩州打官司，終於暫時拿回法國莊園的掌控權。（路透資料照片）
布萊德彼特美、歐兩州打官司，終於暫時拿回法國莊園的掌控權。（路透資料照片）

裘莉 小布 布萊德彼特

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