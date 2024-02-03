布裘最後法庭大戰 小布贏法國莊園、裘莉只能守住小孩

布萊德彼特（右）與安琪莉娜裘莉為了財產與小孩監護權大打離婚戰。（路透資料照片）

布萊德彼特 （Brad Pitt）與安琪莉娜裘莉 （Angelina Jolie）雖然早就分道揚鑣，還在為彼此共有的法國莊園打官司，甚至在美國加州與盧森堡都鬧上法庭，他也為此兩邊跑，最後盧森堡的法庭暫時同意讓他取回曾承諾要給裘莉的10%股份，使他能以60%的股份得到該莊園業務的掌控權，雖然彼此孩子的監護權他爭輸裘莉，至少財產上打贏一仗。

根據「紐約郵報」八卦版報導，布裘當初一起買下法國莊園，是布萊德彼特佔6成股份，裘莉佔4成，後來兩人決定結婚，小布 承諾以1歐元的價格將手中的1成股份給裘莉，彼此變成各佔其半，本是象徵未來兩人要一起攜手走下去，不料結婚才兩年，就鬧到要離異，開始為了分配財產與孩子們的監護權大打離婚戰。

裘莉盛傳為了氣死小布，故意將手上的莊園股份賣給俄羅斯的寡頭集團，小布氣到要爭回莊園的掌控權，現在看來暫時如願，只是「紐約郵報」八卦版強調盧森堡法庭判這1成股份類似第3方託管，未來也許還有再翻盤的可能。