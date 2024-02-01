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舞台劇女王奇塔里韋拉病逝 享壽91歲

記者陳建嘉／綜合報導
奇塔里韋拉(右)是百老匯舞台劇界傳奇人物，生前人緣極佳，被許多晚輩追捧。（取材自Instagram）
奇塔里韋拉(右)是百老匯舞台劇界傳奇人物，生前人緣極佳，被許多晚輩追捧。（取材自Instagram）

高齡91歲美國女星奇塔里韋拉（Chita Rivera）縱橫百老匯多年，是大名鼎鼎的舞台劇女王，曾獲美國劇場最高榮譽「東尼獎」（Tony Award）的最佳女主角獎項，在劇場界地位崇高，還獲得美國前總統歐巴馬（Barack Obama）親自頒發勳章，對美國舞台劇界居功厥偉，而她的女兒近期透露奇塔里韋拉不幸病逝，享耆壽91歲。

奇塔里的女兒麗莎（Lisa Mordente）對外表示，「我們懷著悲痛心情，宣布受大家喜愛百老匯偶像奇塔里韋拉已離世，享耆壽91歲。」麗莎並對外透露母親生前罹病，平靜地走完人生最後一哩路，但並未詳實透露細節。消息一出，眾多百老匯明星紛紛哀悼，就連曾跨足音樂界的好萊塢巨星凱薩琳麗塔瓊斯( Catherine Zeta-Jones ) 、米亞法蘿（Mia Farrow）也發文致哀，感謝奇塔里對舞台劇界做出的貢獻，凱薩琳甚至傷痛表示「無法用言語形容，妳對我的生活造成了多麼令人難以置信的影響」。

許多網友也紛紛留言悼念「你的精神將活在我們的心中，我們對你的愛將持續到時間的盡頭」。

奇塔里家人表示，後續會有舉行私人葬禮，但僅有親友能參加，追悼會則會在合適的時間宣布，並會將紀念她的所有捐款，全數捐給百老匯關懷與公平對抗愛滋病組織。

奇塔里90歲時曾接受媒體採訪，直言：「我一直認為我們應該要有兩輩子，第一輩子是嘗試，第二輩子是知道會發生什麼」。

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