晚景淒涼…亞蘭德倫子女互告 因醫療問題淪司法監護

亞蘭德倫晚年必須接受司法監護。（路透資料照片）

88歲法國不朽巨星亞蘭德倫（Alain Delon），曾主演「洛可兄弟」（Rocco e i suoi fratelli）、「陽光普照」（Purple Noon）等經典名片，以英俊過人的外表征服觀眾，晚年卻屢傳身體狀況不佳，而他的龐大財產也引發外界關注，他的三名子女近期為了父親的醫療照顧問題，不惜對簿公堂，讓法國法院近日判決亞蘭德倫必須接受司法監護，不會影響他的日常生活，不過可以阻止他出售主要資產，並安排第三方協助他做出醫療決策。

亞蘭德倫近年的身體大不如前，近十年來數度進醫院動手術，包括心臟、背部等都出問題，也不只一次中風 ，就連他的長子安東尼德倫（Anthony Delon）近期受訪時，都坦言對父親的身體健康感到憂心，並說2023年可能是一家人最後一次的聖誕節 聚會，然而安東尼德倫也指控同父異母的妹妹阿努什卡德倫（Anouchka Delon）不僅隱瞞父親病情，並將父親帶去瑞士進行認知測試，認為妹妹是要「避免付巨額遺產稅」，因而控告妹妹，至於年紀最小，年僅29歲的弟弟亞蘭法比德倫（Alain Fabien Delon）也同樣因為醫療照護方式，將姊姊告上法庭。