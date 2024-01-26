談「芭比」無緣影后 楊紫瓊：提名…永遠沒有保證

「Barbie芭比」未能入圍奧斯卡女主角、導演，讓不少影人感到可惜。（圖／華納兄弟提供）

「Barbie芭比 」去年稱霸全球票房冠軍，並一舉入圍奧斯卡8項大獎，該片最重要的推手瑪格蘿比（Margot Robbie）、葛莉塔潔薇（Greta Gerwig）卻無緣問鼎影后、導演，先前萊恩葛斯林（Ryan Gosling）已為兩人抱不平，楊紫瓊日前宣傳新劇「孫家兄弟」時接受外媒訪問，她直言有些可惜，「不過提名獎項對電影人來說，永遠都是不夠」。

楊紫瓊身為去年的奧斯卡影后，接受美媒「今日秀」訪問時，被主持人問及「Barbie芭比」錯失最關鍵的影后、導演提名，她坦言奧斯卡獎 向來競爭激烈，「永遠沒有任何保證，因為你不是唯一的選擇，這種情況很普遍」，並說她自己也非常喜歡這部電影，能夠入圍最佳影片很令人欣喜，「只是你確實會疑惑，怎麼可能都被提名最佳影片了，卻沒有最佳導演和最佳女主角呢？」

不過楊紫瓊也誇讚「Barbie芭比」的票房非常好，證明已有非常多的觀眾喜愛，「我演電影演了30幾年才拿到奧斯卡獎，重點是，不要錯過任何一個好故事」。

「尚氣」（Shang-Chi）劉思慕去年也有演出「Barbie芭比」，他也惋惜兩位工作夥伴與奧斯卡獎擦肩而過，「她們甚至改變了世界，改變了電影工業」。但是資深女星琥碧戈柏（Whoopi Goldberg）則提出不同意見，不認為有任何一部電影被「冷落」，「大家得搞清楚這點，並不是每個人都能獲獎，獎項本來就是主觀的」。

此外，為葛莉塔潔薇和瑪格蘿比發聲的還有曾出馬角逐總統大位的美國前國務卿喜萊莉 柯林頓（Hillary Clinton）。