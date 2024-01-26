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「芭比」導演、女主角獎沒入圍 奧斯卡會員：有人非常不願意

記者蘇詠智／即時報導
萊恩葛斯林被網友力促回絕「Barbie芭比」的奧斯卡最佳男配角提名，以示抗議。（取材自IMDb）
萊恩葛斯林被網友力促回絕「Barbie芭比」的奧斯卡最佳男配角提名，以示抗議。（取材自IMDb）

影壇年度盛事──奧斯卡金像獎，今年已是第96屆，卻仍然沒辦法讓女性擔任編導與製片的超級熱賣鉅片「Barbie芭比」獲得足夠的肯定，葛莉塔潔薇（Greta Gerwig）未入圍最佳導演、瑪格蘿比（Margot Robbie）沒擠上最佳女主角提名名單，被視為最大的意外，連日來外界怒火沖天，連扮演肯尼（Ken）、成功提名最佳男配角的萊恩葛斯林（Ryan Gosling）也對此頗有意見，網友們更是極力鼓吹他婉拒提名作為抗議，或是建議他如果能夠得獎，在台上一定要好好砲轟此事。不過根據有投選入圍資格的不具名美國影藝學院會員的透露，確實有人非常不願意看到「Barbie芭比」登上奧斯卡殿堂。

根據英國「每日郵報」報導，不願具名的某美國影藝學院會員表示：「有多少演員、影片、導演在奧斯卡上被忽視？每年都有，這種情況會繼續發生，不會停止的。但『芭比』在最佳女主角、最佳導演提名上的落空，可能是一連串綜合因素的結果。比如說，有人覺得她們入圍是十拿九穩的，所以把自己的一票投給了其他影片的導演和演員，也有些人不願意看到像『芭比』這樣的電影能夠和『奧本海默』（Oppenheimer）這樣的影片獲得同樣獎項的任何提名。」最驚人的是，該名會員甚至說出以下的殘酷真相：「有些人永遠不願意想像，有朝一日，當大家回顧歷史，會發現『芭比』和『教父』（The Godfather）、『辛德勒的名單』（Schindler's List）以及『亂世佳人』（Gone with the Wind）這些片子在同一個獎項的舞台上。」

喜劇本來在奧斯卡得到推崇的機會就很少，「Barbie芭比」又剛好是非常賣座的喜劇，自然變得更難殺出重圍。可是這位會員也表示，「芭比」目前激發的怒吼反而有機會讓它因禍得福，譬如說葛莉塔潔薇雖然沒有入圍最佳導演，卻身為最佳改編劇本的入圍者之一，她現在極有可能會得獎，因為美國影藝學院會員們並不想被視為到了2024年還在打壓女性，因此會做出明白的宣示，假使這些憤怒之聲分貝愈來愈高，會讓很多會員們心意動搖，傾向「芭比」，那它入圍的各項獎的勝出機會就會大大提高。

「Barbie芭比」的奧斯卡入圍名單爭議，不但沒退燒，還愈炒愈熱烈。（取材自IM...
「Barbie芭比」的奧斯卡入圍名單爭議，不但沒退燒，還愈炒愈熱烈。（取材自IMDb）

芭比 入圍 奧斯卡

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