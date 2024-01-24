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屋上的提琴手名導 諾曼傑維遜97歲去世

記者蘇詠智／綜合報導
諾曼傑維遜97歲去世。（路透資料照片）
諾曼傑維遜97歲去世。（路透資料照片）

曾經執導經典名片「惡夜追緝令」（In the Heat of the Night）、「屋上的提琴手」（Fiddler on the Roof）並以這些影片及「發暈」（Moonstruck）、「俄國人來啦？！」（The Russians Are Coming）數度入圍奧斯卡金像獎的加拿大出身名導演諾曼傑維遜（Norman Jewison），日前在家中去世，享耆壽97歲。

「屋上的提琴手」是諾曼傑維遜的經典之作。（取材自IMDb）
「屋上的提琴手」是諾曼傑維遜的經典之作。（取材自IMDb）

諾曼傑維遜從拍攝電視影片起家，轉進大銀幕後，接連與史提夫麥昆（Steve McQueen）、薛尼鮑迪（Sidney Poitier）等當紅大牌合作，幾乎各種類型的電影都拿手，可惜前後把洛史泰格（Rod Steiger）、雪兒（Cher）等送上奧斯卡帝后的位置，自己卻從沒機會擁有一座小金人，後來獲奧斯卡主辦單位—美國影藝學院頒發一座艾文托柏紀念獎（Irving G. Thalberg Memorial Award），該獎雖然也是奧斯卡的正式特別獎，獎座造型卻是艾文托柏的頭像，而非小金人。

雪兒（左）難忘拍了諾曼傑維遜（右）的片子讓她得到奧斯卡金像獎。（路透資料照片）
雪兒（左）難忘拍了諾曼傑維遜（右）的片子讓她得到奧斯卡金像獎。（路透資料照片）

在加拿大，諾曼傑維遜老家是開雜貨店也處理一些郵務，但他小時候就學鋼琴和音樂理論，很年輕就對表演事業產生興趣，不過他主要是從事編導的工作。後來他離開加拿大到美國各處流浪，有一次在公車上維持加拿大人的習慣、直接走到最後一排靠窗的座位，想不到車子突然停下來，他被司機喝斥是不是看不懂招牌，他才發現原來車子上有規定，黑人坐在後面、白人往前坐，彼此要維持明顯的距離。

他不好意思的下了車，司機馬上把車子開走，留下他一個人在路旁思索到底做錯什麼，那時他開始體會到美國的種族問題那麼嚴重，後來就拍了描述黑人神探必須與種族歧視的白人警長在美國南方合作查案的「惡夜追緝令」，一舉拿下最佳影片、最佳男主角（扮演白人警長的洛史泰格）等5項獎，他角逐最佳導演卻碰上「畢業生」麥可尼柯斯而不幸落空。接下來他和史提夫麥昆、費唐娜薇聯手合作懸疑浪漫的「天羅地網」，美國票房甚佳，史提夫本人也覺得是從影以來最滿意的作品，後來還曾被重拍。

1970年代諾曼傑維遜一連拍了「屋上的提琴手」、「萬世巨星」（Jesus Christ Superstar）、「（Ballblazer）」、「義勇急先鋒」（...and justice for all）等名片，成為好萊塢公認的大導演，1980年代他則以「大兵」（A Soldier's Story）、「上帝的女兒」（Children of a Lesser God）、「發暈」等片再度打進奧斯卡，尤以叫好叫座的「發暈」讓雪兒登上影后寶座更為人印象深刻。雪兒在接到他過世訊息後，也在社群網站上寫道：「再見，甜蜜的王子，謝謝你給我人生中最好、最快樂、最有趣的一段經歷，如果沒有你，我就不可能擁有我美麗的小金人。」

史提夫麥昆（右）自己都很喜歡和費唐娜薇合作的「天羅地網」。（取材自IMDb）
史提夫麥昆（右）自己都很喜歡和費唐娜薇合作的「天羅地網」。（取材自IMDb）

奧斯卡 加拿大 小金人

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