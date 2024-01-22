「小鬼當家」克金兄弟倆 都和父形同陌路

麥考利克金在好萊塢星光大道有自己的星星。(路透資料照片)

永遠的耶誕電影經典「小鬼當家」（Home Alone），讓麥考利克金（Macaulay Culkin）成為全球最紅童星，一度片酬比許多好萊塢 成人演員還高得多。近日他的弟弟基倫克金（Kieran Culkin），以HBO影集「繼承之戰」（Succession）一連拿下金球獎 、評論家選擇獎、艾美獎 的最佳戲劇影集男主角，演藝成就終於不讓哥哥專美，雖然兄弟倆又成為話題人物，他們卻都已經和父親斷絕聯繫，形同陌路。

基倫克金在艾美獎典禮的後台，大讚母親是個好女人，在紐約的小公寓裡一手將他們7個兄弟姊妹拉拔大，話鋒一轉卻說道：「雖然家裡有個男人，他卻什麼也沒做。」他指的正是自己的父親。提到這個曾經是他和哥哥經紀人的父親，兄弟倆都沒有好話，麥考利甚至做得更絕，在16歲就打官司，爭取可以自由動用自己辛苦賺來的5000萬美元權利，在此之後就跟父親完全沒再見面。

去年底麥考利在好萊塢星光大道擁有屬於自己的一顆星，邀了母親出席觀禮，母親因重病沒辦法到場，在受訪時，麥考利則稱從父親身上得到很多的警惕，認為父親至少讓自己學習到，應該要怎麼樣養育小孩。