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「甜茶」提摩西夏勒梅不和席琳娜合照 因女友不准?

記者蘇詠智／綜合報導
席琳娜盛裝出席金球獎頒獎典禮，也和一些紅星拍到合照。（路透資料照片）
席琳娜盛裝出席金球獎頒獎典禮，也和一些紅星拍到合照。（路透資料照片）

今年金球獎頒獎典禮最引起話題的就是席琳娜(Selena Gomez)、泰勒絲(Taylor Swift)中場和其他好友咬耳朶。外界眾說紛紜，大都稱她們對話主題在席琳娜想跟過去一起拍電影的「甜茶」提摩西夏勒梅(Timothée Chalamet)合照。不料提摩西沒有答應，被懷疑是礙於身旁的女友凱莉詹納(Kylie Jenner)才會拒絕。事後，席琳娜已否認和泰勒絲聊的是提摩西。

金球獎頒獎典禮，意外冒出有趣八卦話題。當典禮進行中時，席琳娜走進泰勒絲，和她以及一旁的另一位好友凱莉史培利(Kelly Reilly)看似在閒聊。網友稱讀完唇語發現，三個女生在聊坐在另外一桌的「甜茶」提摩西夏勒梅，疑似席琳娜想跟他拍照，但女友凱莉詹納坐在他旁邊，他並沒有答應。由於一干人等大都是年輕網友崇拜的紅星，這個有趣的花絮立刻傳遍全球網路。

而八卦刊物揭露，席琳娜確實是被凱莉詹納打槍，凱莉不想她和提摩西合照，也不跟她合照。

據「In Touch」雜誌，凱莉似乎是對自己的新戀情極度保護，她原本就滿重視自己的隱私，現在更是小心翼翼，才不管席琳娜當天的好心情會不會被破壞。如此不客氣，也被下了「凱莉詹納不欣賞席琳娜？」這種不客氣的標題。

提摩西夏勒梅（左）與凱莉詹納在金球獎頒獎典禮上公開放閃。(取材自Instagra...
提摩西夏勒梅（左）與凱莉詹納在金球獎頒獎典禮上公開放閃。(取材自Instagram)

泰勒絲 金球獎

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