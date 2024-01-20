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昔性感冶豔 雪琳芬橫向發展 莎瑪海耶克凍齡坐擁72億

記者蘇詠智／綜合報導
莎瑪海耶克外型十分凍齡。(路透資料照片)
莎瑪海耶克外型十分凍齡。(路透資料照片)

年齡相近、都曾以性感冶豔著稱的雪琳芬(Sherilyn Fenn)、莎瑪海耶克(Salma Hayek)，現在雖然都已為人母，且近年來時不時都還有影劇作品，然而外表的保養與呈現卻有相當大的差距。相較於堪稱「凍齡」莎瑪，雪琳不僅身材橫向發展，不施脂粉時也和一般的中年母親無異，幾乎見不到昔日的豔光。

莎瑪海耶克身材火辣，年輕時就曾拍大尺度的性感照。（取材自Instagram）
莎瑪海耶克身材火辣，年輕時就曾拍大尺度的性感照。（取材自Instagram）

雪琳芬比莎瑪大一歲，也比她更早在好萊塢打響名號，不過留下的卻是「敢露敢秀」的「豔名」。她在電影「激情交叉點」(Two Moon Junction)中，扮演夾在富家公子未婚夫與粗獷性格工人之間的大家閨秀，身體與心靈各自向著兩個不同的男人，片子賣點當然是她的裸露性愛場面。

雪琳芬最近被偷拍到的模樣，與昔日銀幕上判若兩人。(圖／達志影像)
雪琳芬最近被偷拍到的模樣，與昔日銀幕上判若兩人。(圖／達志影像)

之後她穿回衣服在著名影集「雙峰」(Twin Peaks)中飾演女學生，依舊是以豔麗的外表讓觀眾眼光被抓住。她曾經和強尼戴普(Johnny Depp)交往，但現在兩人在演藝圈地位也有頗大的距離。近日她是被拍到和小兒子一起去環球影城，已看不太出來曾經是「豔星」。

雪琳芬在「激情交叉點」中有很多清涼鏡頭。(取材自IMDb)
雪琳芬在「激情交叉點」中有很多清涼鏡頭。(取材自IMDb)

反觀從墨西哥到美國發展的莎瑪，就算曾在好萊塢電影裡穿著一堆強調豐滿上圍的戲服、被當成花瓶，卻靠著自製自演的「揮灑烈愛」(Frida)入圍奧斯卡影后，此後轉型為實力派，現在更已嫁給全球最大精品集團之一「開雲集團」CEO佛杭蘇瓦昂希皮諾（François-Henri Pinault），自此成為豪門貴婦。夫妻合起來的財產達72億元，每天過奢華的生活，當然可以輕鬆保持青春的外表，臉上沒有歲月痕跡。

莎瑪日前響應社群網站上的「懷舊星期日」活動，丟出三張十分養眼、露出側面胸部，以及美腿，「重點部位」呼之欲出的舊照，還寫道：「有人說千萬不要回頭看，但有時候，這才是最好的風景。」

莎瑪證明了「胸大無腦」絕對不是事實，她就有足夠的智慧與手段讓自己爬上巔峰。她的性感舊照也贏得包括布蕾克萊佛莉（Blake Lively）、傑瑞米雷納（Jeremy Renner）以及凱特哈德森（Kate Hudson）、梅蘭妮葛莉芬（Melanie Griffith）等大牌紅星按讚。

好萊塢 凱特 墨西哥

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