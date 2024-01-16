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艾美獎爆冷 珍妮佛克莉姬打敗「王冠」的她奪劇情類女配

娛樂新聞組／綜合報導
艾美獎最佳劇情類影集女配角，由「白蓮花大飯店」的珍妮佛克莉姬拿下。（美聯社）
艾美獎最佳劇情類影集女配角，由「白蓮花大飯店」的珍妮佛克莉姬拿下。（美聯社）

第75屆艾美獎（75th Primetime Emmy Awards）15日在洛杉磯舉行，最佳劇情類影集女配角爆冷，由「白蓮花大飯店」（The White Lotus）的珍妮佛克莉姬（Jennifer Coolidge）拿下，打敗金球獎女配角得主「王冠」（The Crown）的伊莉莎白戴比基（Elizabeth Debicki）。最佳劇情類影集男配角，則是由「繼承之戰」（Succession）的馬修麥費狄恩（Matthew Macfadyen）獲獎。

珍妮佛克莉姬曾在「破產姊妹花」（2 Broke Girls）中飾演搞笑鄰居「蘇菲」，這回在「白蓮花大飯店」改飾演計較瑣事的貴婦「譚雅」，人氣非常高。珍妮佛克莉姬得獎時說：「小鎮上長大的我有個夢想，人人都說不現實，但是它實現了，所以不要放棄你的夢想。」

商戰劇「繼承之戰」講述洛伊家族的手足之爭，馬修麥費狄恩飾演家族駙馬，奪下最佳劇情類影集男配角，他感謝兩個螢幕「老婆」莎拉史努克（Sarah Snook）、尼可拉斯布朗（Nicholas  Braun），以及真正的老婆琦莉霍斯（Keeley Hawes）。

此外，今年艾美獎紅毯一樣熱鬧非凡，其中席琳娜（Selena Gomez）身穿羽毛形狀亮片拼接而成的爆乳禮服亮相，鏤空的設計讓席琳娜凹凸有致的身材完美展現，低胸剪裁讓她的超大胸部呼之欲出，十分火辣。

艾美獎主要得獎名單

●最佳劇情類影集：「繼承之戰」（Succession）

●最佳劇情類影集男主角：基倫克金「繼承之戰」（Kieran Culkin “Succession”）

●最佳劇情類影集女主角：莎拉史努克「繼承之戰」（Sarah Snook “Succession”）

●最佳劇情類影集男配角：馬修麥費狄恩「繼承之戰」（Matthew Macfadyen “Succession”）

●最佳劇情類影集女配角：珍妮佛克莉姬「白蓮花大飯店」（Jennifer Coolidge “The White Lotus”）

●最佳喜劇類影集：「大熊餐廳」（The Bear）

●最佳喜劇類影集男主角：傑瑞米艾倫懷特「大熊餐廳」（Jeremy Allen White “The Bear”）

●最佳喜劇類影集女主角：昆塔布倫森「小學風雲」（Quinta Brunson “Abbott Elementary”）

●最佳喜劇類影集男配角：艾邦摩斯貝克許「大熊餐廳」（Ebon Moss-Bachrach “The Bear”）

●最佳喜劇類影集女配角：阿尤艾德維利「大熊餐廳」（Ayo Edebiri “The Bear”）

●最佳迷你影集：「怒嗆人生」（Beef）

●最佳電視電影：「怪人：阿爾楊科維克的故事」（Weird: The Al Yankovic Story）

●最佳迷你影集或電視電影男主角：史蒂芬元「怒嗆人生」（Steven Yeun “Beef”）

●最佳迷你影集或電視電影女主角：黃艾莉「怒嗆人生」（Ali Wong “Beef”）

●最佳迷你影集或電視電影男配角：保羅華特豪澤「黑鳥」（Paul Walter Hauser “Black Bird”）

●最佳迷你影集或電視電影女配角：奈西娜許「怪物：食人魔達默」（Niecy Nash-Betts “Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story”）

艾美獎 破產 金球獎

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