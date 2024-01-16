艾美獎爆冷 珍妮佛克莉姬打敗「王冠」的她奪劇情類女配

艾美獎最佳劇情類影集女配角，由「白蓮花大飯店」的珍妮佛克莉姬拿下。（美聯社）

第75屆艾美獎 （75th Primetime Emmy Awards）15日在洛杉磯舉行，最佳劇情類影集女配角爆冷，由「白蓮花大飯店」（The White Lotus）的珍妮佛克莉姬（Jennifer Coolidge）拿下，打敗金球獎 女配角得主「王冠」（The Crown）的伊莉莎白戴比基（Elizabeth Debicki）。最佳劇情類影集男配角，則是由「繼承之戰」（Succession）的馬修麥費狄恩（Matthew Macfadyen）獲獎。

珍妮佛克莉姬曾在「破產 姊妹花」（2 Broke Girls）中飾演搞笑鄰居「蘇菲」，這回在「白蓮花大飯店」改飾演計較瑣事的貴婦「譚雅」，人氣非常高。珍妮佛克莉姬得獎時說：「小鎮上長大的我有個夢想，人人都說不現實，但是它實現了，所以不要放棄你的夢想。」

商戰劇「繼承之戰」講述洛伊家族的手足之爭，馬修麥費狄恩飾演家族駙馬，奪下最佳劇情類影集男配角，他感謝兩個螢幕「老婆」莎拉史努克（Sarah Snook）、尼可拉斯布朗（Nicholas Braun），以及真正的老婆琦莉霍斯（Keeley Hawes）。

此外，今年艾美獎紅毯一樣熱鬧非凡，其中席琳娜（Selena Gomez）身穿羽毛形狀亮片拼接而成的爆乳禮服亮相，鏤空的設計讓席琳娜凹凸有致的身材完美展現，低胸剪裁讓她的超大胸部呼之欲出，十分火辣。