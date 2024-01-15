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評論家選擇獎又是3分天下 「黑暗榮耀」輸歐洲這部夯劇

記者蘇詠智／即時報導
「Moving 異能」也未獲評論家選擇獎的青睞。(取材自IMDb)
「Moving 異能」也未獲評論家選擇獎的青睞。(取材自IMDb)

美國娛樂圈的盛事之一「評論家選擇獎」，今年電視類的部分，幾乎重演上周金球獎的「繼承之戰」（Succession）、「大熊餐廳」（The Bear）、「怒嗆人生」（Beef）3分天下的情況，3齣戲不但再度分別包辦最佳戲劇影集、最佳喜劇影集、最佳迷你影集等大獎，3組男女主角也繼金球獎成為視帝視后之後，再度在評論家選擇獎獲獎。而艾美獎15日要舉行典禮，然而「大熊餐廳」阿尤艾德維利（Ayo Edebiri ）被列入喜劇類女配角獲提名，沒有像金球、評論家選擇獎將她提名為喜劇類女主角，因此終於會打破「3齣戲男女主角霸佔3類視帝視后」的局面。

「繼承之戰」戲中的兄妹基倫克金（Kieran Culkin ）、莎拉史努克（Sarah Snook）奪戲劇類視帝視后，戲劇類男配角意外由「晨間直播秀」比利庫達普（Billy Crudup）擊退「繼承之戰」馬修麥費迪恩（Matthew Macfadyen 勝出，戲劇類女配角則和金球獎一樣是「王冠」裡扮演熟年版黛安娜王妃的伊莉莎白戴比基（Elizabeth Debicki ）獲獎。

「大熊餐廳」傑瑞米艾倫懷特（Jeremy Allen White ）、阿尤艾德維利獲喜劇類視帝視后，喜劇類男配角同樣是由該劇的艾邦摩斯巴赫拉克（Ebon Moss-Bachrach ）得獎，喜劇類女配角得主則是「破案三人行」（Only Murders in the Building）梅莉史翠普(Meryl Streep)。

「怒嗆人生」史蒂芬元與黃艾莉拿下最佳迷你影集或電視電影視帝視后，該劇的瑪莉亞貝羅（Maria Bello ）得到最佳迷你影集或電視電影女配角獎，「Fellow Travelers」強納森貝利（Jonathan Bailey）則是此類的最佳男配角得主。「常識女王」(Quiz Lady)獲得最佳電視電影獎。

韓流雖然已經席捲全球，可是在「魷魚遊戲」後，至今尚無一齣在歐美轟動程度足以媲美的韓劇，本屆評論家選擇獎，雖有「黑暗榮耀」、「Moving 異能」、「假面女郎」和「Bargain」等4齣韓劇入圍，最後都不敵改編自經典推理冒險小說的法國影集「亞森·羅蘋」，沒能抱回最佳外語劇集大獎。最佳動畫影集則是根據漫畫、電影衍生而成的「歪小子史考特：火力全開」獲獎。

「亞森·羅蘋」將經典原著創意改編，得到評論家選擇獎的最佳外語劇集大獎。(取材自I...
「亞森·羅蘋」將經典原著創意改編，得到評論家選擇獎的最佳外語劇集大獎。(取材自IMDb)
宋慧喬（右）主演的「黑暗榮耀」未能贏得評論家選擇獎。(取材自IMDb)
宋慧喬（右）主演的「黑暗榮耀」未能贏得評論家選擇獎。(取材自IMDb)
史蒂芬元拿下評論家選擇獎的視帝榮銜。（路透）
史蒂芬元拿下評論家選擇獎的視帝榮銜。（路透）
「王冠」伊莉莎白戴比基獲頒評論家選擇獎最佳戲劇影集女配角。（路透）
「王冠」伊莉莎白戴比基獲頒評論家選擇獎最佳戲劇影集女配角。（路透）

金球獎 韓劇 艾美獎

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