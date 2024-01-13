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湯姆克魯斯驚傳跳槽 「不可能的任務」恐成完結篇

記者蘇詠智／綜合報導
湯姆克魯斯傳出新的動向，備受影劇圈關注。（路透資料照片）
湯姆克魯斯傳出新的動向，備受影劇圈關注。（路透資料照片）

走紅好萊塢超過30年的湯姆克魯斯(Tom Cruise)，最新動態再一次驚動業界：他將與華納探索集團攜手拍攝一連串新片，包括有可能成為繼「不可能的任務」(Mission: Impossible)之後的下一個大型商業片系列。由於他主演派拉蒙出品的「捍衛戰士」(Top Gun)揚名國際，之後「霹靂男兒」(Days of Thunder)、「不可能的任務」系列等都在派拉蒙，彼此關係非常深厚。外界都視他為派拉蒙的頭號巨星，因而他將另投華納，外界都在揣測背後原因，甚至直指「不可能的任務：致命清算 第一章」(Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One)北美票房失利，恐是他改簽手華納的關鍵。

根據「好萊塢報導」，為何湯姆克魯斯與派拉蒙那麼多年的情誼終於走到盡頭？除了華納探索的高層早就積極爭取他之外，也和「不可能的任務：致命清算 第一章」成本過高、北美賣座遠不如預期將讓派拉蒙虧本有關。湯姆克魯斯與派拉蒙前年才因「捍衛戰士：獨行俠」共創高峰，一年之後就為了「不可能的任務：致命清算 第一章」弄到要分手，見證了演藝圈「沒有永遠的朋友」。

報導稱，派拉蒙方面對於湯姆克魯斯主導性太強，又一意孤行讓片子成本變得太高，感到很不滿，對於上片檔期與方式也都不太退讓，想不到片子推出後果真票房不理想，創下該系列在北美賣座的第二低，只比第三集好，甚至不如快30年前上映的首集，使外界對於下一集的票房產生疑慮。

其實湯姆克魯斯和華納也曾有頗深的淵源，他在美國第一部票房大賣、打響知名度的「保送入學」(Risky Business)，就是華納的影片，之後與前妻妮可基嫚合演的「大開眼戒」(Eyes Wide Shut)、史詩巨作「末代武士」(The Last Samurai)、「夜訪吸血鬼」(Interview with the Vampire)等片也都是在華納。選擇華納會不會讓他再創造下一階段的輝煌演藝生涯？各方都拭目以待。

「不可能的任務：致命清算 第一章」賣座失利，影響湯姆克魯斯和電影公司之間的合作關...
「不可能的任務：致命清算 第一章」賣座失利，影響湯姆克魯斯和電影公司之間的合作關係。(取材自IMDb)

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