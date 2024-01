湯姆克魯斯驚傳跳槽 「不可能的任務」恐成完結篇

湯姆克魯斯傳出新的動向,備受影劇圈關注。(路透資料照片)

走紅好萊塢 超過30年的湯姆克魯斯 (Tom Cruise),最新動態再一次驚動業界:他將與華納探索集團攜手拍攝一連串新片,包括有可能成為繼「不可能的任務」(Mission: Impossible)之後的下一個大型商業片系列。由於他主演派拉蒙出品的「捍衛戰士」(Top Gun)揚名國際,之後「霹靂男兒」(Days of Thunder)、「不可能的任務」系列等都在派拉蒙,彼此關係非常深厚。外界都視他為派拉蒙的頭號巨星,因而他將另投華納,外界都在揣測背後原因,甚至直指「不可能的任務:致命清算 第一章」(Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One)北美票房失利,恐是他改簽手華納的關鍵。

根據「好萊塢報導」,為何湯姆克魯斯與派拉蒙那麼多年的情誼終於走到盡頭?除了華納探索的高層早就積極爭取他之外,也和「不可能的任務:致命清算 第一章」成本過高、北美賣座遠不如預期將讓派拉蒙虧本有關。湯姆克魯斯與派拉蒙前年才因「捍衛戰士:獨行俠」共創高峰,一年之後就為了「不可能的任務:致命清算 第一章」弄到要分手,見證了演藝圈「沒有永遠的朋友」。

報導稱,派拉蒙方面對於湯姆克魯斯主導性太強,又一意孤行讓片子成本變得太高,感到很不滿,對於上片檔期與方式也都不太退讓,想不到片子推出後果真票房不理想,創下該系列在北美賣座的第二低,只比第三集好,甚至不如快30年前上映的首集,使外界對於下一集的票房產生疑慮。