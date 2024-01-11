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安琪拉獲頒奧斯卡主席獎 為有色人種發聲

娛樂新聞組╱綜合報導
安琪拉貝瑟獲得奧斯卡榮譽獎。(路透)
安琪拉貝瑟獲得奧斯卡榮譽獎。(路透)

美國影藝學院奧斯卡榮譽獎頒給女星安琪拉貝瑟（Angela Bassett），表彰她詮釋搖滾巨星蒂娜透娜（Tina Turner）以及在電影「黑豹2：瓦干達萬歲」（Black Panther: Wakanda Forever）扮演王太后等令人印象深刻的角色。

路透報導，喜劇演員梅爾布魯克斯（Mel Brooks）也獲頒奧斯卡榮譽獎項「主席獎」（Governors Awards），李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）、布萊德利庫柏（Bradley Cooper）和娜塔莉波曼（Natalie Portman）等頂尖明星都出席這場頒獎典禮。

安琪拉貝瑟上台領獎時，向十位曾獲得奧斯卡金像獎的非裔女性致敬，並念出每位獲獎者的名字，還表示她希望電影產業能為有色人種提供更多機會。

65歲的安琪拉貝瑟說：「我祈禱我們能夠讓這個產業變得更加豐富、具有前瞻性和包容性。歸根究柢，我們都只是想有機會做偉大且有意義的工作。」

另外，現年97歲的梅爾布魯克斯除了是喜劇演員，還身兼編劇與導演，他的職業生涯始於為席德西澤（Sid Caesar）1950年代電視節目編寫段子，之後執導「閃亮的馬鞍」（Blazing Saddles）和「新科學怪人」（Young Frankenstein）等電影。

奧斯卡 非裔 影藝學院

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