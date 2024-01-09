我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

灣區虎媽家長談補習：不推孩子不知他興趣在哪

白宮大門遭1轎車衝撞 1名司機被拘捕

「奧本海默」金球大贏家 奧斯卡收視全靠它

記者蘇詠智／綜合報導
「奧本海默」導演克里斯多夫諾蘭（左）與製片妻子艾瑪湯瑪斯有機會乘勝追擊進軍奧斯卡。（路透）
「奧本海默」導演克里斯多夫諾蘭（左）與製片妻子艾瑪湯瑪斯有機會乘勝追擊進軍奧斯卡。（路透）

被踢爆長年不公、黑幕重重而在兩年前遭好萊塢群星抵制的金球獎，經由全新主辦單位接手舉行頒獎後，尋回耀眼星光，連話題女王泰勒絲(Taylor Swift)都來亮相。去年票房熱賣的「奧本海默」(Oppenheimer)抱回5座大獎成為電影類最大贏家，但賣座更勝一籌的「芭比」(Barbie)卻大熱倒灶，意外僅獲電影票房成就、最佳原創歌曲兩小獎。

還在從前年的「抵制風暴」積極重塑形象的金球獎，為奧斯卡指出有望贏得廣大觀眾注目的風向，因為全美賣破3億2600萬美元的「奧本海默」一舉拿下戲劇影片、男主角、導演、男配角等5獎，小金人爭奪戰上氣勢領先其他對手。過往只要有賣座大片可能成為奧斯卡大贏家，都會明顯吸引更多人準時收看頒獎，何況「奧本海默」導演克里斯多夫諾蘭(Christopher Nolan)有相當多的死忠粉絲，一定會想見證他得到最佳導演的那一刻，金球獎押注「奧本海默」，也期待能將找回昔日「奧斯卡風向球」的地位。

但「芭比」和被認為是囊中物的最佳音樂或喜劇類影片擦身而過，反倒威尼斯影展金獅獎得主「可憐的東西」(Poor Things)勝出，又似乎是過去被譏諷「最愛捧明星、賣座片」的金球獎，強調自身「洗心革命」的宣示。日本動畫大師宮崎駿復出之作「蒼鷺與少年」，獲頒最佳動畫片，吉卜力工作室卻沒人來領獎，也成為典禮上一大驚奇。

電視類競賽，都是最後一季的「繼承之戰」大戰「王冠」，前者大勝，後者無力重振雄風。此外，「大熊餐廳」與「怒嗆人生」也都是收獲好幾座大獎的贏家。

「奧本海默」成為金球獎大贏家，小勞勃道尼開心把獎座當球棒比畫。（路透）
「奧本海默」成為金球獎大贏家，小勞勃道尼開心把獎座當球棒比畫。（路透）

金球獎 奧本海默 奧斯卡

上一則

金球獎上被虧「鏡頭少」 泰勒絲冷眼懶理主持

下一則

王晶欽點張雨綺演東方不敗 網憂毀林青霞經典

延伸閱讀

日本強震後…「蒼鷺與少年」奪金球獎 製作人盼能帶來笑容

日本強震後…「蒼鷺與少年」奪金球獎 製作人盼能帶來笑容
「翹臀珍」JLo金球獎戰袍 出自台灣設計師之手

「翹臀珍」JLo金球獎戰袍 出自台灣設計師之手
金球獎／主持人開戀情玩笑 泰勒絲冷眼相對 超尷尬？

金球獎／主持人開戀情玩笑 泰勒絲冷眼相對 超尷尬？
金球獎宛如「約會之夜」提摩西查勒梅台下狂吻女友

金球獎宛如「約會之夜」提摩西查勒梅台下狂吻女友

熱門新聞

馬克魯法洛將與昔日好夥伴爭奪小金人。（路透資料照片）

「復仇者聯盟」老成員各自安好？這兩個卻鬥得你死我活

2024-01-01 16:43
曾美慧孜在「繁花」中飾演一名服務生。(取材自微博)

三級片影后驚現王家衞「繁花」… 豐滿身材被觀眾一眼認出

2024-01-04 08:00
安琪莉娜裘莉對好萊塢不滿到被傳想要離開。（路透資料照片）

布萊德彼特太紅 好萊塢選邊站 裘莉認敗走人？

2024-01-01 14:39
馮小剛(右)執導的「非誠勿擾3」，由葛優(左二)、舒淇(右二)等人主演。(取材自微博)

「賀歲片教父」翻車？ 馮小剛「非誠3」票房慘敗 網：時代變了…

2024-01-02 07:00
劉詩詩化身搖滾歌姬辣翻。（取材自微博）

劉詩詩濃妝網襪成搖滾歌姬辣翻 網友看傻嗨喊「老公」

2024-01-05 17:36
畢雯珺穿著紅色毛衣的聖誕樹，被網友認為是同一棵。（取材自微博）

假戲真做？李一桐、畢雯珺曬照洩「蜜」

2024-01-03 06:00

超人氣

更多 >
食安專家上餐館 絕不點這4道菜

食安專家上餐館 絕不點這4道菜
汽車保險飆漲逾4成 車主震驚…3方法可節省保費

汽車保險飆漲逾4成 車主震驚…3方法可節省保費
灣區補習一條街 矽谷父母的樂與憂

灣區補習一條街 矽谷父母的樂與憂
復旦天才、流浪紐約16年的孫博士舊照被扒 網驚：比明星帥

復旦天才、流浪紐約16年的孫博士舊照被扒 網驚：比明星帥
雞蛋可安全放在室溫多久？蛋商給出答案

雞蛋可安全放在室溫多久？蛋商給出答案