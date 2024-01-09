「奧本海默」金球大贏家 奧斯卡收視全靠它

「奧本海默」導演克里斯多夫諾蘭（左）與製片妻子艾瑪湯瑪斯有機會乘勝追擊進軍奧斯卡。（路透）

被踢爆長年不公、黑幕重重而在兩年前遭好萊塢群星抵制的金球獎 ，經由全新主辦單位接手舉行頒獎後，尋回耀眼星光，連話題女王泰勒絲(Taylor Swift)都來亮相。去年票房熱賣的「奧本海默 」(Oppenheimer)抱回5座大獎成為電影類最大贏家，但賣座更勝一籌的「芭比」(Barbie)卻大熱倒灶，意外僅獲電影票房成就、最佳原創歌曲兩小獎。

還在從前年的「抵制風暴」積極重塑形象的金球獎，為奧斯卡 指出有望贏得廣大觀眾注目的風向，因為全美賣破3億2600萬美元的「奧本海默」一舉拿下戲劇影片、男主角、導演、男配角等5獎，小金人爭奪戰上氣勢領先其他對手。過往只要有賣座大片可能成為奧斯卡大贏家，都會明顯吸引更多人準時收看頒獎，何況「奧本海默」導演克里斯多夫諾蘭(Christopher Nolan)有相當多的死忠粉絲，一定會想見證他得到最佳導演的那一刻，金球獎押注「奧本海默」，也期待能將找回昔日「奧斯卡風向球」的地位。

但「芭比」和被認為是囊中物的最佳音樂或喜劇類影片擦身而過，反倒威尼斯影展金獅獎得主「可憐的東西」(Poor Things)勝出，又似乎是過去被譏諷「最愛捧明星、賣座片」的金球獎，強調自身「洗心革命」的宣示。日本動畫大師宮崎駿復出之作「蒼鷺與少年」，獲頒最佳動畫片，吉卜力工作室卻沒人來領獎，也成為典禮上一大驚奇。

電視類競賽，都是最後一季的「繼承之戰」大戰「王冠」，前者大勝，後者無力重振雄風。此外，「大熊餐廳」與「怒嗆人生」也都是收獲好幾座大獎的贏家。