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金球獎上被虧「鏡頭少」 泰勒絲冷眼懶理主持

記者蘇詠智／綜合報導
泰勒絲聽到主持人開她玩笑後，在台下露出冷淡表情。（取材自X平台）
泰勒絲聽到主持人開她玩笑後，在台下露出冷淡表情。（取材自X平台）

今年金球獎新增「電影票房成就獎」，希望能拉近和普羅大眾的距離，藉此提高人氣和討論度，也因為樂壇天后泰勒絲(Taylor Swift)的巡演紀錄片在北美狂賣近1億8000萬美元，獲得提名，成功邀得她在頒獎典禮上現身。然而主持人喬科伊(Jo Koy)一句玩笑話似乎惹到她，只見她露出冷淡的表情，反而讓網友形容這是「典禮上超尷尬的一刻」。

過往金球獎常被嘲諷為了增加典禮星光，寧可讓大牌巨星不那麼出色的角色也獲得提名，而忽略真正傑出的非大牌藝人表現。泰勒絲過去一年風光備至，主要卻是靠巡演和戀情成為討論話題，與電影本來沒什麼關係，金球獎主辦單位讓她想盡辦法有正當理由來參加頒獎，外界也都好奇她的巡演紀錄片是否真能擊退「芭比」)Barbie_等片獲獎？

只見泰勒絲還是很專業的把自己打扮得亮麗搶眼，典禮主持人喬科伊卻開錯玩笑，說道：「金球獎和美式足球賽之間的大區別是什麼？就是在金球獎典禮上，泰勒絲的鏡頭比較少，我發誓。」原是調侃泰勒斯與美式足球名將崔維斯凱爾西交往後常去球場觀戰，也常被轉播鏡頭拍到，豈料喬科伊話才講完，馬上是泰勒絲的畫面，她冷靜的喝了一口飲料，似乎不為所動，並沒有太明顯的反應。

網友看了直呼太尷尬，事後，泰勒絲的好友席琳娜(Selena Gomez)等人，也紛紛從座位上圍過來關心她，也許喬科伊下一回會再認真考慮，自己的笑哏是否該講，或是把它放在心裡會比較好。

喬科伊主持金球獎頒獎典禮的部分笑哏似乎沒預期的效果。（美聯社）
喬科伊主持金球獎頒獎典禮的部分笑哏似乎沒預期的效果。（美聯社）

泰勒絲 金球獎 足球

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