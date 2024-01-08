金球獎上聊八卦？唇語專家稱席琳娜、泰勒絲在聊「甜茶」

席琳娜（左起）、泰勒絲與凱莉史培利在金球獎典禮上閒聊，引起全球網友的好奇。（取材自X@aramnotagoat）

才剛結束沒兩天的第81屆金球獎 頒獎典禮，意外冒出有趣八卦話題，當典禮進行中時，入圍 電視喜劇女主角的席琳娜（Selena Gomez），走進演唱會紀錄片提名電影票房成就獎的泰勒絲 （Taylor Swift），和她以及一旁的另一位好友、「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick）男星麥爾斯泰勒（Miles Teller）的妻子凱莉史培利（Keleigh Sperry）看似在閒聊，網友稱讀完唇語發現三個女生在聊坐在另外一桌的「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet），疑似席琳娜想跟他拍照，但女友凱莉詹納（Kylie Jenner）坐在他旁邊，他並沒有答應。由於一干人等大都是年輕網友崇拜的紅星，這個有趣的花絮立刻傳遍全球網路。

泰勒絲亮麗出席金球獎頒獎典禮，一舉一動都是粉絲關注的焦點。（路透）

別以為網友只是隨便腦補，「紐約郵報」八卦版請教唇語專家傑瑞米費里曼（Jeremy Freeman）來解讀，還真的與網友講的差不多，傑瑞米稱席琳娜對著兩位好友說道：「她不肯跟我合照，他說不要。」凱莉史培利接著問道：「提摩西嗎？」席琳娜點了點頭，可惜泰勒絲在席琳娜耳邊講了幾句，這些話上無法被解讀出來，不知道她到底怎麼回應席琳娜。

席琳娜（左起）、泰勒絲與凱莉史培利在金球獎典禮上閒聊，引起全球網友的好奇。（取材自Instagram）

席琳娜和提摩西夏勒梅曾一起主演伍迪艾倫（Woody Allen）執導的「雨天‧紐約」（A Rainy Day in New York），還有一些感情對手戲，現在身旁各自都有另一半，在公共場合拍張合照，其實無傷大雅，但提摩西卻沒有答應。他在典禮上與凱莉詹納不時放閃，還不介意親吻被拍到，傑瑞米費里曼也從他們嘴巴的動作解讀出凱莉一直稱讚提摩西很棒，還說了「我愛你」這三個字，戀情還正濃。