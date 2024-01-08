金球獎首位原住民影后 「花月殺手」莉莉得獎感言用「西克西卡語」

莉莉葛萊史東（Lily Gladstone）奪下劇情類最佳女主角。（美聯社）

影后大熱門莉莉葛萊史東（Killers of the Flower Moon）以主演的史詩西部犯罪傳奇電影「花月殺手」（Lily Gladstone）拿下第81屆金球獎 「戲劇類最佳女主角」，也是首位入圍 電影類別最佳女主角並得獎的美洲原住民 演員。

莉莉葛萊史東在「花月殺手」裡飾演李奧納多狄卡皮歐的老婆。她上台領獎時用自己血統的語言「西克西卡語」說了一點感謝話，接著她用英語表達對所有人的謝意，然後說：「這個美麗的國家養育了我並鼓勵我繼續前進。 我的媽媽雖然不是說西克西卡語，但她努力將西克西卡語帶入我的課堂，所以我成長過程中就有一位西克西卡語老師。」她繼續說道：「這是一次歷史性的勝利。它不只屬於我一個人。我現在就握著它。我和電影中所有美麗的姐妹們一起握著它。」