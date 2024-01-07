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金球獎／「奧本海默」5獎大贏家「芭比」入圍9項只抱2獎

金球獎／戲劇類3度上演包獎「繼承之戰」兄妹封帝后

記者蘇詠智／即時報導
「繼承之戰」3兄妹傑瑞米史壯（左起）、莎拉史努克、基倫克金，目前都已經是金球獎電視類的主角獎得主。(取材自IMDb)
「繼承之戰」3兄妹傑瑞米史壯（左起）、莎拉史努克、基倫克金，目前都已經是金球獎電視類的主角獎得主。(取材自IMDb)

本屆金球獎在電視類的男女主角項目，第3度上演「同一齣戲男女主角雙獲獎」，戲劇類視帝視后都由HBO「繼承之戰」（Succession）演員拿下，劇中的兄妹基倫克金（Kieran Culkin）、莎拉史努克（Sarah Ruth Snook）過去都曾以該劇角逐配角獎，今年以戲分更重要的最終季進軍主角獎，先後上台領獎，也為劇評高度肯定的「繼承之戰」臨去秋波再添榮耀。

來自澳洲的莎拉史努克，沒有豔麗的外表，靠著實力在好萊塢打下一片天，「繼承之戰」讓觀眾見識到她的出色演技，目前已是片約不斷地硬裡子，她在「女人碎片」（Pieces of a Woman）、「史帝夫賈伯斯」(Steve Jobs)等片中也有突出的表現。

而基倫克金在「繼承之戰」中飾演不認真、想和哥哥爭權奪取父親關愛的弟弟，戲外他也有位比自己更大名鼎鼎的哥哥—「小鬼當家」(Home Alone)麥考利克金(Macaulay Culkin)，他其實也在「小鬼當家」系列裡有露臉，但戲分不如哥哥重，因此大紅大紫的是哥哥，不過兄弟倆感情一直算不錯，倒是長大後，基倫無論演藝事業或是演技實力受到的肯定，都超過哥哥一截，苦熬多年終於能揚眉吐氣。

基倫克金成為本屆金球獎最佳戲劇類影集男主角得主。(取材自Ｘ平台)
基倫克金成為本屆金球獎最佳戲劇類影集男主角得主。(取材自Ｘ平台)
莎拉史努克勇奪本屆金球獎最佳戲劇類影集女主角。(取材自Ｘ平台)
莎拉史努克勇奪本屆金球獎最佳戲劇類影集女主角。(取材自Ｘ平台)

澳洲 金球獎 好萊塢

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