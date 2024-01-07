金球獎／戲劇類3度上演包獎「繼承之戰」兄妹封帝后

「繼承之戰」3兄妹傑瑞米史壯（左起）、莎拉史努克、基倫克金，目前都已經是金球獎電視類的主角獎得主。(取材自IMDb)

本屆金球獎 在電視類的男女主角項目，第3度上演「同一齣戲男女主角雙獲獎」，戲劇類視帝視后都由HBO「繼承之戰」（Succession）演員拿下，劇中的兄妹基倫克金（Kieran Culkin）、莎拉史努克（Sarah Ruth Snook）過去都曾以該劇角逐配角獎，今年以戲分更重要的最終季進軍主角獎，先後上台領獎，也為劇評高度肯定的「繼承之戰」臨去秋波再添榮耀。

來自澳洲 的莎拉史努克，沒有豔麗的外表，靠著實力在好萊塢 打下一片天，「繼承之戰」讓觀眾見識到她的出色演技，目前已是片約不斷地硬裡子，她在「女人碎片」（Pieces of a Woman）、「史帝夫賈伯斯」(Steve Jobs)等片中也有突出的表現。