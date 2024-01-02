又吵架了？ 洛佩茲度假想買珠寶 小班擺臭臉

班艾佛列克（右）與珍妮佛洛佩茲被拍到在度假時起爭執。（取材自X平台）

好萊塢 「臭臉王」班艾佛列克 （Ben Affleck）果真名不虛傳，他和珍妮佛洛佩茲 （Jennifer Lopez）到聖巴特度假，又被拍到兩人在精品珠寶店疑似意見不合起衝突，小班的臉色一直都很難看，洛佩茲則試圖安撫他，最後班又皺起眉頭幫她拍了幾張戴著珠寶的照片，兩人之後又像沒事似的繼續摟摟抱抱的逛大街。只能說，每一對夫妻之間的相處之道，只有自己最了解，旁人很難看得懂。

根據英國「每日郵報」報導，班艾佛列克不知為何與珍妮佛洛佩茲起爭執，也許有可能是因為洛佩茲看上的珠寶價格實在不便宜，聖巴特雖然只是個加勒比海上的小島，物價卻頗高，兩人逛的又是名牌精品店，難怪連財產豐厚的班艾佛列克都沒辦法輕易下手，但珍妮佛洛佩茲的財富更在他之上，出手大方不少，眼看就要再花一筆大錢，小班自然要設法喚醒洛佩茲的理智，不過當眾上演意見衝突，也不太像是高知名度的巨星所為。