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班艾佛列克又擺臭臉 度假血拚又和老婆珍妮佛意見不合

記者蘇詠智／即時報導
班艾佛列克（左）與珍妮佛洛佩茲的婚姻狀況始終受到外界高度關注。（路透資料照片）
班艾佛列克（左）與珍妮佛洛佩茲的婚姻狀況始終受到外界高度關注。（路透資料照片）

好萊塢「臭臉王」班艾佛列克（Ben Affleck）果真名不虛傳，他和珍妮佛洛佩茲（Jennifer Lopez）到聖巴特度假，又被拍到兩人在精品珠寶店疑似意見不合起衝突，班的臉色一直都很難看，珍妮佛則試圖安撫他，最後班又皺起眉頭幫她拍了幾張戴著珠寶的照片，兩人之後又像沒事似的繼續摟摟抱抱的逛大街。只能說，每一對夫妻之間的相處之道，只有自己最了解，旁人很難看得懂。

根據英國「每日郵報」報導，班艾佛列克不知為何與珍妮佛洛佩茲起爭執，也許有可能是因為珍妮佛看上的珠寶價格實在不便宜，聖巴特雖然只是個加勒比海上的小島，物價卻頗高，兩人逛的又是名牌精品店，難怪連財產豐厚的班艾佛列克都沒辦法輕易下手，但珍妮佛洛佩茲的財富更在他之上，出手大方不少，眼看就要再花一筆大錢，班自然要設法喚醒珍妮佛的理智，不過當眾上演意見衝突，也不太像是高知名度的巨星所為。

早先才有星座專家提醒班艾佛列克與珍妮佛洛佩茲，稱他們都是獅子座，2024年的8月中水星會在獅子座逆行，要他們小心此時會大吵，結果大吵的時間還沒到，他們已經連一起度假都會有爭執，讓人為他們的婚姻捏把冷汗。

珍妮佛洛佩茲 班艾佛列克 好萊塢

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