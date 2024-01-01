我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

趙少康：即日辭去中廣董座 副總統薪水一毛不要、官邸做社宅

2024展望╱經濟向前看 年底大選是最大變數

頒獎典禮大熱季 「芭比」大戰「奧本海默」

記者蘇詠智／綜合報導
「奧本海默」是各方預言的金獎贏家。(取材自IMDb)
「奧本海默」是各方預言的金獎贏家。(取材自IMDb)

每年元月照例是歐美的獎項熱季，尤其金球獎、美加廣電影評人協會舉辦的「評論家選擇獎」，都在此時舉行頒獎典禮，為奧斯卡金像獎預先炒熱話題，今年元月還會加碼一個去年9月中就該舉行，但因演員工會罷工而延期的艾美獎頒獎典禮，觀眾久違的「紅毯上群星盛裝現身」的場面，在接下來的兩周內將會頻頻出現，備受矚目。

打頭陣的金球獎頒獎典禮將於1月7日舉行，目前各方看好去年橫掃票房的「Barbie芭比」和「奧本海默」（Oppenheimer），再一次擊退眾強片，各自抱回音樂或喜劇類、戲劇類的最佳影片大獎。

不過兩部片導演在最佳導演一項激戰，「奧」片的克里斯多夫諾蘭（Christopher Nolan）被看好獲獎機率遠勝「芭」片的葛莉塔潔薇（Greta Gerwig）。戲劇類影帝大戰被預期是「奧」片席尼墨菲（Cillian Murphy）與「大師風華：真愛樂章」布萊德利庫柏（Bradley Cooper）的雙雄對決，音樂或喜劇類的影后卻是由「可憐的東西」艾瑪史東（Emma Stone）勝算領先「芭」片瑪格蘿比（Margot Robbie[）。

至於美國電視界最高榮耀艾美獎，過去頗獲推崇的Netflix「王冠」（The Crown），碰上這幾年最夯的HBO「繼承之戰」（Succession），恐將被打得毫無招架之力，目前在最佳戲劇影集、戲劇類男女主角等大獎上，「繼承之戰」的勝出機率都最被看好。

至於近年來因為奧斯卡命中率不低、愈來愈受到重視的「評論家選擇獎」，目前看來「奧本海默」獲得最佳影片、導演大獎的機率高過「Barbie芭比」，影帝聲勢「大師風華：真愛樂章」布萊德利庫柏贏過「奧本海默」席尼墨菲，影后卻是「花月殺手」莉莉葛萊史東略勝「可憐的東西」艾瑪史東，讓小金人之爭局面更添詭譎。

「Barbie芭比」被看好在金球獎大出風頭。(取材自IMDb)
「Barbie芭比」被看好在金球獎大出風頭。(取材自IMDb)

奧本海默 艾美獎 芭比

上一則

觀影說劇／「潛行」再演警察 彭于晏笑稱「升職」了

下一則

扶正小王主廚？廣末涼子爆今年三婚

延伸閱讀

2024開年後2周內3場大頒獎 「芭比」大戰「奧本海默」

2024開年後2周內3場大頒獎 「芭比」大戰「奧本海默」
年終樂章／【電影篇】庫柏重現伯恩斯坦「大師風華」

年終樂章／【電影篇】庫柏重現伯恩斯坦「大師風華」
露太少就沒熱度？布萊德利庫柏巨星光環竟在台失靈

露太少就沒熱度？布萊德利庫柏巨星光環竟在台失靈
拚奧斯卡 艾瑪史東、 查爾斯梅爾頓、貝瑞柯根都脫了

拚奧斯卡 艾瑪史東、 查爾斯梅爾頓、貝瑞柯根都脫了

熱門新聞

IU(左)、李善均主演經典韓劇「我的大叔」曾感動無數劇迷。(取材自豆瓣電影)

IU痛失暖大叔 李知勳喊「誰有資格評斷誰」

2023-12-28 01:25
大陸男星王一博5年前舞蹈動作，被稱是科目三的鼻祖。（取材自微博）

影／陸男星五年前舞蹈被翻出 網：科目三鼻祖

2023-12-29 23:02
韓星李善均涉毒案件撲朔迷離。（視頻截圖）

捲吸毒疑雲 「寄生上流」男星李善均車內燒炭輕生 享年48歲

2023-12-26 21:42
唐嫣的上海話台詞獲讚。(取材自微博)

「繁花」開播 口碑兩極化… 胡歌的帥救不了王家衛？

2023-12-27 20:35
胡歌在「繁花」中飾演上海商人寶總。(取材自微博)

胡歌妻子客串「繁花」… 無台詞露臉數秒 被讚：氣質不輸三大女主

2023-12-30 20:33
劉詩詩回歸古裝劇，依舊美麗之外還更添颯爽。（圖：iQIYI國際站提供）

星級評論／劉詩詩為「生孩子」降格 「一念關山」魔轉成「癲劇」

2023-12-25 20:32

超人氣

更多 >
近千青年南加商場暴動 11警局馳援

近千青年南加商場暴動 11警局馳援
中國官媒召13台星大合唱 吳奇隆陳妍希提「兩岸一家親」

中國官媒召13台星大合唱 吳奇隆陳妍希提「兩岸一家親」
呂良偉海上放生感性PO文 網猜：暗自思念舊愛周海媚…

呂良偉海上放生感性PO文 網猜：暗自思念舊愛周海媚…
美軍艦直升機馳援紅海 擊沉3艘青年運動船隻 船員喪生

美軍艦直升機馳援紅海 擊沉3艘青年運動船隻 船員喪生
高犯罪率、高稅收、高房價 紐約州2023人口流失全美最高

高犯罪率、高稅收、高房價 紐約州2023人口流失全美最高