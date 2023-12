男神改當自戀反派 嚇到「星願」兩導演

「星際爭霸戰」男神克里斯潘恩加盟「星願」為反派國王配音。(圖:迪士尼提供)

迪士尼 創立100周年紀念動畫電影「星願」(Wish)即將上映,導演克里斯巴克(Chris Buck)、芳恩維拉桑索恩(Fawn Veerasunthorn)日前接受本報系聯合報專訪,提到電影找來男神克里斯潘恩(Chris Pine)為反派配音,兩人直呼克里斯平時雖是大暖男,但配音時超敬業,不時展現暴怒神情,讓他們兩人在錄音室外嚇到躲起來,「但是一結束後,他又會恢復超級迷人的微笑,問我們說,配得好嗎?我們還驚魂未定,只能說非常好」。

克里斯潘恩曾主演「星際爭霸戰」(Star Trek)、「神力女超人」(Wonder Woman)等賣座大片,不僅能演也能唱,這次特地為反派「摩尼菲國王」配音;兩位導演「不希望他一開始登場,就是全然邪惡的壞人」,他們覺得潘恩很有魅力,更能讓觀眾陷入一種「不知道要不要討厭他」的情感。

「星願」導演克里斯巴克(右)、芳恩維拉桑索恩是從小看迪士尼電影長大的忠實粉絲。(圖:迪士尼提供)

兩位導演從小就看迪士尼電影長大,克里斯坦言迪士尼高層一開始向他提出要拍「迪士尼100周年紀念動畫」時,曾讓他苦惱許久,「我們發現幾乎每一部電影的主角,都有向星星許願的橋段」於是就決定以此為劇情核心,搭配動人的美術、音樂,才完成這部電影。