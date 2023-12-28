男神改當自戀反派 嚇到「星願」兩導演

「星際爭霸戰」男神克里斯潘恩加盟「星願」為反派國王配音。(圖：迪士尼提供)

迪士尼 創立100周年紀念動畫電影「星願」(Wish)即將上映，導演克里斯巴克(Chris Buck)、芳恩維拉桑索恩(Fawn Veerasunthorn)日前接受本報系聯合報專訪，提到電影找來男神克里斯潘恩(Chris Pine)為反派配音，兩人直呼克里斯平時雖是大暖男，但配音時超敬業，不時展現暴怒神情，讓他們兩人在錄音室外嚇到躲起來，「但是一結束後，他又會恢復超級迷人的微笑，問我們說，配得好嗎？我們還驚魂未定，只能說非常好」。

克里斯潘恩曾主演「星際爭霸戰」(Star Trek)、「神力女超人」(Wonder Woman)等賣座大片，不僅能演也能唱，這次特地為反派「摩尼菲國王」配音；兩位導演「不希望他一開始登場，就是全然邪惡的壞人」，他們覺得潘恩很有魅力，更能讓觀眾陷入一種「不知道要不要討厭他」的情感。

「星願」導演克里斯巴克(右)、芳恩維拉桑索恩是從小看迪士尼電影長大的忠實粉絲。(圖：迪士尼提供)

兩位導演從小就看迪士尼電影長大，克里斯坦言迪士尼高層一開始向他提出要拍「迪士尼100周年紀念動畫」時，曾讓他苦惱許久，「我們發現幾乎每一部電影的主角，都有向星星許願的橋段」於是就決定以此為劇情核心，搭配動人的美術、音樂，才完成這部電影。