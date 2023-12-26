「芭比」奪下年度票房冠軍 狠狠給片商上了一課

華納兄弟出品的「Barbie芭比」在全球海撈14.4億美元，奪得2023年票房第一。(美聯社)

全球影迷2023年瘋狂搶看泰勒絲、「Barbie芭比 」、「奧本海默 」，卻一致冷落了重返大銀幕的閃電俠、驚奇隊長和水行俠等超級英雄角色，讓過去票房風光的續集大片紛紛栽跟頭。

「紐約時報」報導，關於什麼類型電影會在全球大賣這方面，好萊塢 電影工廠向來以傳統智慧為指標，對經驗法則深信不疑。然而，2023這一年，戲院觀眾的胃口卻沒有跟著製片老闆們腦袋瓜的這項法則走。

超級英雄過去是戲院座無虛席的票房保證；然而驚奇隊長（Captain Marvel）、閃電俠（The Flash）、蟻人（Ant-Man）、沙贊（Shazam）和藍甲蟲（Blue Beetle）等角色，今年卻都未能讓影迷驚豔。製作成本逾2億美元的「水行俠 失落王國」（Aquaman and the Lost Kingdom）上周末期間在美加票房僅2800萬美元，海外也只賺了8000萬美元。

反觀今年票房第一、全球海撈14.4億美元的「Barbie芭比」（Barbie），是一部由女性執導、根據一個非常女性化玩具改編，且以亮粉色系貫穿全場的電影。這樣的組合，過去會被多數製片老闆視為太過「小眾」。電影產業的舊思維是，女性觀眾會去看「男人」的電影，但男性觀眾不會去看「女人」的電影。

而今年票房第二、有13.6億美元進帳的「超級瑪利歐兄弟電影版」（The Super Mario Bros. Movie），同樣跌破好萊塢眼鏡，畢竟製片公司和電玩改編電影有著一段很坎坷的歷史。

片長3小時的「奧本海默」（Oppenheimer）則以9.52億美元成績登上2023年度票房三強的最後一個位置。過去大家認為，串流時代中，這類給「大人」看的電影，院線表現必然不佳，而奧本海默的成功改變了這樣的觀念。

票房分析師葛羅斯（David A. Gross）說：「毫無疑問的，改變正在發生，觀眾心情與往日不同了。」他說：「國內外環境早已跟過去不同：我們歷經了7年的政治分歧、1場嚴重大流行病、2場重大戰爭、氣候變遷和通貨膨脹。與其觀看壯觀排場和拯救宇宙的電影，影迷更有興趣進戲院找共鳴、找歡樂、找啟發。」

紐時報導，今年電影票房表現凸顯5大重點：

看電影是尋求慰藉

民眾在高壓情況下都會懷念過往，而那些讓觀眾回想起過去、同時又能夠給人新鮮感的電影，票房都很成功，「Barbie芭比」、「超級瑪利歐兄弟電影版」、「旺卡 」（Wonka）等便是如此，有著復古感的「忍者龜：變種大亂鬥 」（Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem）則讓人們重溫童年時光。

「印第安納瓊斯：命運輪盤」（Indiana Jones and the Dial of Destiny）原可搭懷舊專車成為熱門大片，但81歲「福伯」哈里遜福特（Harrison Ford）片中氣喘吁吁的模樣，只讓影迷明白他們自己也老了。這部製作成本達2.95億美元的電影，票房有3.84億美元，而票房收入有約一半是歸上映戲院。

藝術片還沒死 脈搏慢慢恢復中

雖然有分析人士表示，串流媒體時代把很大一部分的優質觀影習慣永遠轉入家中，但戲院在2023年並非一敗塗地，而是取得了部分成功，宮崎駿的「蒼鷺與少年」和穿插著韓文對話的「之前的我們」（Past Lives）便是其中兩個例子。

「大」跟「好」不能畫上等號

過去10年，好萊塢透過不斷推出「場面更大」但內容往往更無意義的續集片來釣觀眾，而這樣的策略恐得重新思考了。例如，「玩命關頭」系列片中，2015年的「玩命關頭7」成本1.9億美元，票房15億美元；到了2023年的「玩命關頭X」成本膨脹到3.4億美元，票房卻只剩7.05億美元。

「阿湯哥」湯姆克魯斯「不可能任務」系列片中，2018年的「不可能的任務：全面瓦解」（Mission: Impossible – Fallout）成本1.78億美元，票房7.92億美元；而今年夏天推出的「不可能的任務：致命清算」（Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One）成本2.9億美元，票房則縮水至5.68億美元。

恐怖片屹立不搖 依舊吃香

恐怖片的表現倒是依舊很可靠。「佛萊迪餐館之五夜驚魂」（Five Nights at Freddy's）和「窒友梅根」（M3gan）兩片加起來的成本不過3200萬美元，卻聯手取得4.69億美元票房佳績。「鬼修女II」（The Nun II）則是以3800萬美元成本換來2.68億美元進帳。

明星魅力很重要

好萊塢普遍共識是，電影明星已成過去式：海報上掛哪些明星的名字，在票房表現上已不再具有分量。還有人會說，民眾買票看「芭比」，而非飾演芭比的瑪格羅比（Margot Robbie）。

然而，事實是，美泰兒（Mattel）以及多個製片公司嘗試了至少20年才終於把芭比從玩具變成實景真人電影明星，且是靠瑪格羅比和雷恩葛斯林（Ryan Gosling）分飾芭比和肯尼才終於催生成功。

還是認為明星不夠力嗎？去問問「GT：跨界玩家」（Gran Turismo）、「幽靈公館」（Haunted Mansion）和「笨錢效應」（Dumb Money）的製片就知道了。這些片上映檔次都正好卡在「美國演員工會暨美國廣播電視演員工會聯合會」（SAG-AFTRA）罷工、明星不得參與打片的期間，結果票房一個個跳水。