「芭比」奪下年度票房冠軍 狠狠給片商上了一課

華納兄弟出品的「Barbie芭比」在全球海撈14.4億美元,奪得2023年票房第一。(美聯社)

全球影迷2023年瘋狂搶看泰勒絲、「Barbie芭比 」、「奧本海默 」,卻一致冷落了重返大銀幕的閃電俠、驚奇隊長和水行俠等超級英雄角色,讓過去票房風光的續集大片紛紛栽跟頭。

「紐約時報」報導,關於什麼類型電影會在全球大賣這方面,好萊塢 電影工廠向來以傳統智慧為指標,對經驗法則深信不疑。然而,2023這一年,戲院觀眾的胃口卻沒有跟著製片老闆們腦袋瓜的這項法則走。

超級英雄過去是戲院座無虛席的票房保證;然而驚奇隊長(Captain Marvel)、閃電俠(The Flash)、蟻人(Ant-Man)、沙贊(Shazam)和藍甲蟲(Blue Beetle)等角色,今年卻都未能讓影迷驚豔。製作成本逾2億美元的「水行俠 失落王國」(Aquaman and the Lost Kingdom)上周末期間在美加票房僅2800萬美元,海外也只賺了8000萬美元。

反觀今年票房第一、全球海撈14.4億美元的「Barbie芭比」(Barbie),是一部由女性執導、根據一個非常女性化玩具改編,且以亮粉色系貫穿全場的電影。這樣的組合,過去會被多數製片老闆視為太過「小眾」。電影產業的舊思維是,女性觀眾會去看「男人」的電影,但男性觀眾不會去看「女人」的電影。

而今年票房第二、有13.6億美元進帳的「超級瑪利歐兄弟電影版」(The Super Mario Bros. Movie),同樣跌破好萊塢眼鏡,畢竟製片公司和電玩改編電影有著一段很坎坷的歷史。

片長3小時的「奧本海默」(Oppenheimer)則以9.52億美元成績登上2023年度票房三強的最後一個位置。過去大家認為,串流時代中,這類給「大人」看的電影,院線表現必然不佳,而奧本海默的成功改變了這樣的觀念。

票房分析師葛羅斯(David A. Gross)說:「毫無疑問的,改變正在發生,觀眾心情與往日不同了。」他說:「國內外環境早已跟過去不同:我們歷經了7年的政治分歧、1場嚴重大流行病、2場重大戰爭、氣候變遷和通貨膨脹。與其觀看壯觀排場和拯救宇宙的電影,影迷更有興趣進戲院找共鳴、找歡樂、找啟發。」

紐時報導,今年電影票房表現凸顯5大重點:

看電影是尋求慰藉

民眾在高壓情況下都會懷念過往,而那些讓觀眾回想起過去、同時又能夠給人新鮮感的電影,票房都很成功,「Barbie芭比」、「超級瑪利歐兄弟電影版」、「旺卡 」(Wonka)等便是如此,有著復古感的「忍者龜:變種大亂鬥 」(Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem)則讓人們重溫童年時光。

「印第安納瓊斯:命運輪盤」(Indiana Jones and the Dial of Destiny)原可搭懷舊專車成為熱門大片,但81歲「福伯」哈里遜福特(Harrison Ford)片中氣喘吁吁的模樣,只讓影迷明白他們自己也老了。這部製作成本達2.95億美元的電影,票房有3.84億美元,而票房收入有約一半是歸上映戲院。

藝術片還沒死 脈搏慢慢恢復中

雖然有分析人士表示,串流媒體時代把很大一部分的優質觀影習慣永遠轉入家中,但戲院在2023年並非一敗塗地,而是取得了部分成功,宮崎駿的「蒼鷺與少年」和穿插著韓文對話的「之前的我們」(Past Lives)便是其中兩個例子。

「大」跟「好」不能畫上等號

過去10年,好萊塢透過不斷推出「場面更大」但內容往往更無意義的續集片來釣觀眾,而這樣的策略恐得重新思考了。例如,「玩命關頭」系列片中,2015年的「玩命關頭7」成本1.9億美元,票房15億美元;到了2023年的「玩命關頭X」成本膨脹到3.4億美元,票房卻只剩7.05億美元。

「阿湯哥」湯姆克魯斯「不可能任務」系列片中,2018年的「不可能的任務:全面瓦解」(Mission: Impossible – Fallout)成本1.78億美元,票房7.92億美元;而今年夏天推出的「不可能的任務:致命清算」(Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One)成本2.9億美元,票房則縮水至5.68億美元。

恐怖片屹立不搖 依舊吃香

恐怖片的表現倒是依舊很可靠。「佛萊迪餐館之五夜驚魂」(Five Nights at Freddy's)和「窒友梅根」(M3gan)兩片加起來的成本不過3200萬美元,卻聯手取得4.69億美元票房佳績。「鬼修女II」(The Nun II)則是以3800萬美元成本換來2.68億美元進帳。

明星魅力很重要

好萊塢普遍共識是,電影明星已成過去式:海報上掛哪些明星的名字,在票房表現上已不再具有分量。還有人會說,民眾買票看「芭比」,而非飾演芭比的瑪格羅比(Margot Robbie)。

然而,事實是,美泰兒(Mattel)以及多個製片公司嘗試了至少20年才終於把芭比從玩具變成實景真人電影明星,且是靠瑪格羅比和雷恩葛斯林(Ryan Gosling)分飾芭比和肯尼才終於催生成功。

還是認為明星不夠力嗎?去問問「GT:跨界玩家」(Gran Turismo)、「幽靈公館」(Haunted Mansion)和「笨錢效應」(Dumb Money)的製片就知道了。這些片上映檔次都正好卡在「美國演員工會暨美國廣播電視演員工會聯合會」(SAG-AFTRA)罷工、明星不得參與打片的期間,結果票房一個個跳水。