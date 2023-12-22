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奧斯卡國際影片初選 「鬼家人」雖敗猶榮

記者陳建嘉／綜合報導
「關於我和鬼變成家人的那件事」代表台灣參加奧斯卡獎最佳國際影片獎，初選失利。(圖：金盞花大影業提供)
「關於我和鬼變成家人的那件事」代表台灣參加奧斯卡獎最佳國際影片獎，初選失利。(圖：金盞花大影業提供)

第96屆奧斯卡金像獎將於2024年3月舉行，初選名單近日逐一出爐，最佳國際影片獎項也公布前15名，代表台灣參賽「關於我和鬼變成家人的那件事」確定出局，而「台灣女婿」不丹導演巴沃邱寧多傑（Pawo Choyning Dorji）則以不丹電影「僧侶與槍」再次入選，日本影帝役所廣司才於10月訪台出席頒發金馬獎，他主演「我的完美日常」也代表日本闖入15強。

本屆亞洲電影闖入15強，除了不丹電影「僧侶與槍」、日片「我的完美日常」之外，另有亞美尼亞的「Amerikatsi」，台灣原本出品協助的智利電影「血色之路」原本呼聲不小，同樣也沒入圍。先前聲勢極強的芬蘭「落葉」、法國「火上鍋」、西班牙「絕地盟約」以及英國「夢想集中營」都不負重望闖入初選名單。

「僧侶與槍」與台灣的關聯最為密切，導演巴沃的岳父為台灣知名舞台劇導演賴聲川，他在2022年也曾以「不丹是教室」入圍最佳國際影片，這次拍攝「僧侶與槍」故事背景設定在故事背景設定在2006 年，不丹希望成為一個民主國家，因此為了舉行選舉，但在「學習民主」的過程中發生的故事，妻子賴梵耘也是電影的製片之一。

坎城影帝役所廣司主演「我的完美日常」有望入圍奧斯卡獎最佳國際影片獎。(本報資料照...
坎城影帝役所廣司主演「我的完美日常」有望入圍奧斯卡獎最佳國際影片獎。(本報資料照片)

不丹是教室 入圍 日本

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