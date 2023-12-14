「水行俠」傑森摩莫亞不理女主持 網罵：粗魯耍大牌

傑森摩莫亞（中）在節目上一直背對著奈潔拉（右），被網友罵無禮。(取材自X平台)

超級英雄片正值能否挽回頹勢的重要關頭，偏偏最新大作「水行俠 失落王國」(Aquaman and the Lost Kingdom)男主角傑森摩莫亞(Jason Momoa)，近日上英國BBC節目「The One Show」，又漫不經心，講話時一直背對著坐在身旁的另一位女主持人、美女廚神奈潔拉(Simply Nigella)，氣得她的廣大粉絲在社群網站 上大罵：「怎麼那麼無禮，又粗魯？」

傑森摩莫亞因為在電影「水行俠」（Aquaman）中的出色表現而聲名大噪，他的身高高達 193公分，粗獷的外表和強壯的肌肉更是深受眾多影迷喜愛。

傑森摩莫亞過往在歐美娛樂界不是太常有「耍大牌」或是「搞小動作」之類的負面評價，然而他在「The One Show」上的表現卻讓人完全看不懂。當主持人請他介紹「水行俠 失落王國」的內容，他面向鏡頭，完全不朝旁邊的奈潔拉看過去，然後又只把頭轉向另一邊，和愛爾蘭男星詹姆斯奈斯比特(James Nesbitt)交談，背對奈潔拉。雖然奈潔拉忍著沒有露出不悅，不想破壞節目氣氛，傑森摩莫亞的怪舉動卻難逃觀眾法眼。

有人直接在X平台上寫道：「奈潔拉是做了什麼事得罪傑森嗎？」也有人乾脆批評：「傑森的動作很沒禮貌，背對著奈潔拉。」或許傑森摩莫亞近來忙著跑遍各國做宣傳，實在太累，也沒辦法有心思再去多想自己到底做錯了什麼。