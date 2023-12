「水行俠」傑森摩莫亞不理女主持 網罵：粗魯耍大牌

傑森摩莫亞(中)在節目上一直背對著奈潔拉(右),被網友罵無禮。(取材自X平台)

超級英雄片正值能否挽回頹勢的重要關頭,偏偏最新大作「水行俠 失落王國」(Aquaman and the Lost Kingdom)男主角傑森摩莫亞(Jason Momoa),近日上英國BBC節目「The One Show」,又漫不經心,講話時一直背對著坐在身旁的另一位女主持人、美女廚神奈潔拉(Simply Nigella),氣得她的廣大粉絲在社群網站 上大罵:「怎麼那麼無禮,又粗魯?」

傑森摩莫亞因為在電影「水行俠」(Aquaman)中的出色表現而聲名大噪,他的身高高達 193公分,粗獷的外表和強壯的肌肉更是深受眾多影迷喜愛。

傑森摩莫亞過往在歐美娛樂界不是太常有「耍大牌」或是「搞小動作」之類的負面評價,然而他在「The One Show」上的表現卻讓人完全看不懂。當主持人請他介紹「水行俠 失落王國」的內容,他面向鏡頭,完全不朝旁邊的奈潔拉看過去,然後又只把頭轉向另一邊,和愛爾蘭男星詹姆斯奈斯比特(James Nesbitt)交談,背對奈潔拉。雖然奈潔拉忍著沒有露出不悅,不想破壞節目氣氛,傑森摩莫亞的怪舉動卻難逃觀眾法眼。

有人直接在X平台上寫道:「奈潔拉是做了什麼事得罪傑森嗎?」也有人乾脆批評:「傑森的動作很沒禮貌,背對著奈潔拉。」或許傑森摩莫亞近來忙著跑遍各國做宣傳,實在太累,也沒辦法有心思再去多想自己到底做錯了什麼。