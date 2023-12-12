再入圍金球 李奧納多：非常榮幸

李奧納多以「花月殺手」再度問鼎金球影帝。（圖：UIP提供）

2024年金球獎 公布電影類、電視類名單，眾多大明星入圍 後發表開心評論，李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）今年以「花月殺手」（Killers of the Flower Moon）再度入圍男主角獎，他開心回應「E!Online」表明非常榮幸，能與無與倫比的導演、演員前輩馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）、勞勃狄尼洛（Robert De Niro）重聚已是樂事，「我很榮幸能獲得提名，還與如此出色的影人一起並肩作戰」。

「可憐的東西」（Poor Things）也入圍多項大獎，在片中有大膽演出的女主角艾瑪史東（Emma Stone），被認為是今年封后最強人選之一，艾瑪開心表示能參與這部神奇的電影，「貝拉巴克斯特是我最喜歡的角色，我很榮幸能扮演她，很榮幸能參與扮演她的旅程，製作這部電影的回憶將伴隨著我的一生」。

運動喜劇「Air」去年上映時便斬獲大好評，導演班艾佛列克（Ben Affleck）與男主角麥特戴蒙（Matt Damon）都獲得肯定，而這也是他們合組全新的製片公司「Artists Equity」推出的第一部作品，班艾佛列克回應時感動表示，「這認可了整體劇組努力的價值，我希望每個出現在這部電影名單上所有的人都能感到自己被認可，我很感激與他們合作」。

本屆金球獎入圍9項最大贏家「Barbie芭比 」則由導演葛莉塔潔薇（Greta Gerwig）先行統一對外感謝，「芭比家族的每個人對於能獲得金球獎提名都感到很興奮，這是充滿歡樂、冒險精神的集體努力」，更幽默表示「迫不及待要把芭比派對帶到金球獎」。