泰勒絲早就「婚」了？被爆和喬歐文離婚

人氣女歌手泰勒絲被爆料兩年多前已在英國祕婚。（路透）

一舉一動都被外界高度關注的樂壇女王泰勒絲 (Taylor Swift)，竟曾經瞞著全球廣大粉絲，和交往了六年的英國小生喬歐文(Joe Alwyn)走進結婚禮堂，因此今年他們宣告分手，其實不只是分手，還是離婚？！

近來匿名八卦 網站「Deuxmoi 」言之鑿鑿，堅稱泰勒絲和喬歐文早在兩年多前就在英國偷偷結婚，只不過從來沒有經過合法的認證，發出這則大爆料的人表示，自己聽到不只一個人對他形容那個場合的情況，他們都稱那是「婚禮」，因此很堅持泰勒絲就是曾經與喬歐文結婚，只是避開外界的耳目，還反嗆認為此事虛構的粉絲：「我有什麼理由要騙人？我才懶得管她要幹嘛。我為你們感到難過，因為她沒有歌曲裡面提到這事，但她沒有唱出來不代表事情沒發生過。」

但泰勒絲長年合作的公關打槍這則爆料，發文罵道：「真的夠了，這些從Deuxmoi發出的關於泰勒絲的謊話，她根本就沒辦過任何婚禮。發布這種事簡直太離譜，是你們應該為這些爆料發文對她造成的痛苦和創傷承擔責任的時候了。」