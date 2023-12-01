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罹癌老公又出軌...飛越比佛利女主角癌細胞「擴散至腦和骨頭」仍不停工

記者蘇詠智／即時報導
香儂道荷蒂即將開podcast節目，講這8年來對抗癌症的各種心路歷程。（取材自Instagram）
香儂道荷蒂即將開podcast節目，講這8年來對抗癌症的各種心路歷程。（取材自Instagram）

曾以「飛越比佛利」（Beverly Hills, 90210）從美國紅到亞洲的女星香儂道荷蒂（Shannen Doherty），這10多年來成為外界眼中的「抗癌鬥士」，雖然罹患乳癌的她一度化癌有成，無奈後來又復發，且癌症細胞已擴散至她的腦和骨頭，她卻堅持不放棄，依然要好好活出每一天，連已排定的演藝工作也不喊停，毅力令人相當佩服。

香儂道荷蒂在「飛越比佛利」播出後，成為超紅偶像。（取材自IMDb）
香儂道荷蒂在「飛越比佛利」播出後，成為超紅偶像。（取材自IMDb）

香儂道荷蒂在「飛越比佛利」飾演和雙胞胎哥哥及父母從明尼亞波利斯搬到加州比佛利山莊定居的少女，和當地養尊處優的公子、小姐們擦出不少火花，那時是全美青少年每周必看的話題節目。台灣曾在華視的每周日午間時段播出，本來不受到看好，推出後卻掀起年輕人的熱烈關注，亦成為不少觀眾心目中最經典的美國偶像劇。

當年正青春貌美的香儂，每次現身大賣場的見面會，都會造成人潮塞爆、交通受阻的結果，她也被傳恃寵而驕，最後在第4季尾聲角色被安排到巴黎遊學，自此直到全劇完結都未再回來。「飛越比佛利」之後，她又因影集「聖女魔咒」（Charmed）製造另一波事業高峰，可是仍然與劇組有衝突而離開。

「飛越比佛利」是最經典的美國偶像劇，大多數主角都走紅。（取材自IMDb）
「飛越比佛利」是最經典的美國偶像劇，大多數主角都走紅。（取材自IMDb）

自從診斷出罹患乳癌後，香儂在待人處事上都有改變，贏得外界更多好感，大家也都希望她能成功打敗病魔。她化療前先理光頭髪的畫面，令不少觀眾看了心疼。在此同時，她還要面對丈夫和他自己的女性經紀人偷情的打擊，若是意志力不夠堅強，早就撐不下去。

不過香儂不是一般人，她接受最新一期「時人」訪問，透露已和癌症奮戰8年的自己，還不想死，深信人生最美好的回憶還未來臨，她要繼續盡情過生活，也不會停下工作的腳步，會照樣把日子過到最滿。她除了馬上要開podcast節目，也會正常上各大談話或新聞節目接受訪問，她坦言：「我每天早上起床、晚上要去睡覺都會祈禱，感謝上天，祈求那些對我重要的事情，同時也不要求太多，我的信仰就是我的平安咒語」。

香儂道荷蒂仍每天用力過生活，不被癌細胞打倒。（取材自Instagram）
香儂道荷蒂仍每天用力過生活，不被癌細胞打倒。（取材自Instagram）

癌症 加州 比佛利山

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