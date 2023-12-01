罹癌老公又出軌...飛越比佛利女主角癌細胞「擴散至腦和骨頭」仍不停工

香儂道荷蒂即將開podcast節目，講這8年來對抗癌症的各種心路歷程。（取材自Instagram）

曾以「飛越比佛利」（Beverly Hills, 90210）從美國紅到亞洲的女星香儂道荷蒂（Shannen Doherty），這10多年來成為外界眼中的「抗癌鬥士」，雖然罹患乳癌的她一度化癌有成，無奈後來又復發，且癌症 細胞已擴散至她的腦和骨頭，她卻堅持不放棄，依然要好好活出每一天，連已排定的演藝工作也不喊停，毅力令人相當佩服。

香儂道荷蒂在「飛越比佛利」播出後，成為超紅偶像。（取材自IMDb）

香儂道荷蒂在「飛越比佛利」飾演和雙胞胎哥哥及父母從明尼亞波利斯搬到加州比佛利山 莊定居的少女，和當地養尊處優的公子、小姐們擦出不少火花，那時是全美青少年每周必看的話題節目。台灣曾在華視的每周日午間時段播出，本來不受到看好，推出後卻掀起年輕人的熱烈關注，亦成為不少觀眾心目中最經典的美國偶像劇。

當年正青春貌美的香儂，每次現身大賣場的見面會，都會造成人潮塞爆、交通受阻的結果，她也被傳恃寵而驕，最後在第4季尾聲角色被安排到巴黎遊學，自此直到全劇完結都未再回來。「飛越比佛利」之後，她又因影集「聖女魔咒」（Charmed）製造另一波事業高峰，可是仍然與劇組有衝突而離開。

「飛越比佛利」是最經典的美國偶像劇，大多數主角都走紅。（取材自IMDb）

自從診斷出罹患乳癌後，香儂在待人處事上都有改變，贏得外界更多好感，大家也都希望她能成功打敗病魔。她化療前先理光頭髪的畫面，令不少觀眾看了心疼。在此同時，她還要面對丈夫和他自己的女性經紀人偷情的打擊，若是意志力不夠堅強，早就撐不下去。

不過香儂不是一般人，她接受最新一期「時人」訪問，透露已和癌症奮戰8年的自己，還不想死，深信人生最美好的回憶還未來臨，她要繼續盡情過生活，也不會停下工作的腳步，會照樣把日子過到最滿。她除了馬上要開podcast節目，也會正常上各大談話或新聞節目接受訪問，她坦言：「我每天早上起床、晚上要去睡覺都會祈禱，感謝上天，祈求那些對我重要的事情，同時也不要求太多，我的信仰就是我的平安咒語」。